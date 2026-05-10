La afición sufre por su Cultural Leonesa mal dirigida

La situación de la Cultural Leonesa ha generado una profunda crisis de resultados y de sufrimiento entre su afición, caracterizada por una sangría de puntos como local y un rendimiento defensivo y ofensivo muy deficientes que sitúa al equipo leonés como colista con 33 puntos, rozando el descenso a Primera Federación en la recta final de la competición a falta de tres jornadas para el final de la Liga regular, con un desplome total en 2026. Jugar como local en el Reino de León ha dejado de ser un fortín, convirtiendo al equipo en uno de los peores locales de la categoría, con sólo tres victorias en el presente curso deportivo, lo que ha generado pitadas y malestar en la grada. Falta de conducta y disciplina en el campo por parte de los futbolistas, sin capacidad competitiva, traducida en desajustes defensivos y, en ocasiones, expulsiones clave que han condicionado partidos cruciales.

La afición ya está harta, no solo por el juego simplón de los futbolistas que componen la plantilla, con mínimas excepciones, que no se corresponde con la categoría del fútbol profesional en la que militan, sino también por la gestión directiva, incluyendo peticiones de dimisión ante las disculpas constantes, con el pertinente gesto de perdón con sus manos entrelazadas que ya no convence a nadie, por parte de la apoderada Natichu Alvarado ante situaciones incómodas que nunca ha sabido gestionar.

Además, la llegada de De la Barrera al banquillo de la Cultural a finales de febrero no ha supuesto revulsivo ni efecto, manteniendo al equipo en una situación crítica en la cola de la tabla clasificatoria, habiendo sumado 6 puntos de 36 posibles en 12 partidos como entrenador. Y lo que es peor, De la Barrera es el elegido por el que pone y quita en el plano deportivo, el tapado Antonio Martínez que nunca jamás da la cara, para otorgar la continuidad en el banquillo culturalista al técnico gallego con un contrato que quiere de ¡¡¡tres años!!! Ya se verá si Aspire está por la labor de tragar con lo que pretende el asesor deportivo de Natichu Alvarado y que ya ha contratado al director deportivo de su cuerda, Asier Goiria, para hacer y deshacer lo que le venga en gana. A capricho de sus intereses.

Mientras, la afición culturalista sufre los despropósitos de los que mal gobiernan el club. Baste recordar que en vez de reforzar la plantilla en el mercado de invierno la debilitaron. ¿Por qué?

- La afición sufre los despropósitos de los que mal gobiernan el club. En vez de reforzar el equipo leonés en invierno lo debilitaron



- Los números de De la Barrera cantan: ha sumado 6 puntos de 36 posibles en 12 partidos como entrenador culturalista