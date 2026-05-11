Mateo Fernández e Inés González ganan el II Abierto Ciudad de León

Mateo fernández y e Inés González se apuntaron el triunfo en la segunad edición del Abierto Ciudad de León. A pesar de la climatología adversa las instalaciones del Club de Golf de León abrieron sus puertas a un torneo puntuable para el ránking mundial amateur y en el que se dieron cita algunos de los mejores jugadores de España y también a nivel internacional.

En cuanto a la categoría de Hándicap masculino el triunfo correspondía a Mateo fernández Arteaga con Guilherme Grabner Moreira ocupando la segunda posición.

La vencedora femenina junto al gerente del Club de Golf León, Segundo Argüello.DL

En Hándicap femenino la triunfadora fue Inés González Ortega ocupando la segunda posición María Casas Fernández.

Los peldaños más alto del podio en la categoría sub-16 los ocuparon Gonzalo Álvarez Rodríguez en la categoría masculina y Diana Fraile Herrero en la femenina.

En lo referido a Scratch, en la categoría los dos primeros por este orden fueron Guilherme Grabner Moreira y Eduardo Álvarez González mientras que en la femenina Inés González Ortega era la mejor por delante de Cristina García González.