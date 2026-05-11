Sandra Alonso lidera el buen papel del Eneicat en La Classique Morbihan de Francia

El Eneicat–Be Call volvió a dejar una gran imagen en el calendario internacional tras completar una sólida actuación en La Classique Morbihan, prueba disputada en Francia frente a equipos WorldTour y algunas de las mejores corredoras del panorama internacional.

La gran protagonista del equipo leonés fue nuevamente Sandra Alonso, que continúa brillando en su regreso a la competición tras su maternidad y logró una destacada 9ª posición, entrando en el grupo delantero de la carrera y confirmando su excelente estado de forma.

La corredora española volvió a mostrarse competitiva en una jornada muy rápida y selectiva, siendo capaz de mantenerse con las mejores en una prueba de enorme exigencia táctica y física.

El bloque del Eneicat volvió además a ofrecer una actuación muy sólida y combativa durante toda la jornada. Tully Schweitzer cruzó la meta en el grupo principal tras una carrera de mucho desgaste, mientras que Alessia Missiaggia y Aranza Villalón lograron finalizar dentro de un pelotón muy fragmentado por el ritmo impuesto durante gran parte de la prueba.

Por su parte, Valeria Kovyazina completó también una carrera de enorme esfuerzo en una competición marcada por la dureza y el altísimo nivel internacional.

Con este nuevo resultado, el Eneicat-Be Call continúa consolidando su crecimiento competitivo en el calendario europeo, mostrando capacidad para pelear posiciones destacadas frente a algunas de las estructuras más importantes del ciclismo femenino internacional.

El top-10 de Sandra Alonso supone además una nueva confirmación del gran momento que atraviesa el equipo leonés en este inicio de bloque internacional.