El cuádruple empate a 60 le no sirve a la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Liga se está acabando y la igualdad tanto en la pelea por el play off como por la permanencia, va a desembocar, tal y como se preveía, en que los coeficientes particulares o incluso generales de goles decidan descensos y permanencias, fases de ascenso e imposibilidad de jugarlas. Como ya aventurábamos, la derrota de la Deportiva en Pontevedra iba a ser determinante en el devenir de la Liga y cada día que pasa parece estar más próximo. Además, el cuadro berciano ha perdido los dos encuentros ante el cuadro granate y eso aún complica más el desempate de las igualadas simples y múltiples a puntos.

Bien es cierto que en triples igualadas a 60 puntos la Deportiva no sale tan desfavorecida, pero para ello el Real Madrid Castilla o el Pontevedra habrían de quedar por debajo. Pero en un cuádruple empate, que no es nada descabellado pensar que se produzca, el cuadro de Nafti no se clasificaría para la 2ª fase del campeonato. Si Deportiva y Barakaldo CF ganan sus dos partidos, contra Arenteiro y Bilbao Athletic la 1ª y ante Real Avilés Industrial y RC Celta Fortuna el 2º, los dos llegarían a esa cifra. Si el Pontevedra pierde en Tenerife y gana al Real Avilés Industrial también acabaría con 60. Y del mismo modo llegaría a 60 el Real Madrid Castilla ganando al Arenas Club y empatando en Guadalajara. Para deshacer ese empate, habría que tomar los resultados de todos contra todos (esos cuatro equipos), lo que dejaría en la clasificación final 4º al Pontevedra, 5º al Castilla, 6ª a la Deportiva y 7º al Barakaldo CF, es decir, como están hoy en día.

Aparte de las victorias propias, convendría que este fin de semana el Real Avilés Industrial le sacase algo al Barakaldo CF y que si el Pontevedra CF no vence en Tenerife, lerezanos y avilesinos se maten por sus objetivos en la última jornada en Pasarón.