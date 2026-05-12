Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid, carga contra la prensa y apunta a un periodista leonés

Publicado por A.G. Madrid Creado: Actualizado:

Bajo una expectación prácticamente inédita, Florentino Pérez compareció en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas y sorprendió a propios y extraños con la convocatoria anticipada de elecciones en el Real Madrid, pero especialmente con una rueda de prensa caótica y un discurso durísimo en el que cargó sin miramientos contra ABC y grupo Vocento por lo que considera una "campaña organizada" y una "confabulación de periodistas". También apuntó al periodista leonés Óscar Campillo, que dirigió Relevo, contra quien cargó duramente, aunque no quiso citar su nombre en ninguna de las inumerables ocasiones en las que criticó al medio digital.

La llamativa intervención tuvo lugar tras la celebración de la Junta Directiva del club, reunida antes de que el mandatario se dirigiese a los medios algo más tarde respecto a las 18:00 horas, lo inicialmente previsto. "Le he pedido a la junta electoral que inicie el proceso electoral al que nos vamos a presentar esta Junta Directiva", explicó, atajando inmediatamente los rumores sobre una hipotética dimisión.

"En el Madrid no hay un solo dueño, son todos los socios que conformamos el club, he tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí, no han sido los mejores resultados pero en el deporte no se gana siempre", incidió en la defensa de su rol a pesar de la decepcionante temporada blanca, centrando el tiro en una supuesta persecución centrada en su figura.

"Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen '¿dónde está Florentino?' Si yo habitualmente no hablo. Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal... Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa, que mi salud es perfecta, no podría estar en los dos sitios si mi salud no fuera perfecta", puntualizó a continuación. "Me tendrán que echar a tiros", llegó a decir, antes de asegurar que cuenta con el apoyo de los socios, consciente de que la dificultad de los requisitos para presentar una candidatura ya provocó que no tuviera rival en los comicios de 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025.

Sin abordar ninguna cuestión deportiva a pesar de la delicada situación del Real Madrid tras la segunda temporada consecutiva sin títulos, Florentino Pérez centró el tiro en lo mediático, por lo que considera "una orquestación de los malos periodistas contra el Real Madrid". Además, aprovechó para sacar a relucir el 'caso Negreira'. "Los socios del Madrid están conmigo, en mi guerra contra Negreira y demás. No siempre sale perjudicado el Madrid, salen otros equipos. El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter. No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años", sostuvo.

"Nos hemos quedado en blanco y yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podía ganar 14 porque me las han robado", arremetió contra el eterno rival. "Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a enviar a la UEFA, que ya he ido a hablar con ellos. Es que no hay precedentes en la historia del fútbol mundial. Cómo vamos a olvidar el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia", desveló a continuación.

La caótica comparecencia, que se alargó por iniciativa del presidente incluso cuando desde el departamento de comunicación se trató de zanjar por la vía rápida, llegó en plena crisis del club, que ha pasado de los malos resultados deportivos a un ambiente muy tenso dentro del vestuario. El episodio más grave ocurrió tras un enfrentamiento entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde durante un entrenamiento, que terminó con el uruguayo, uno de los capitanes de la plantilla, hospitalizado por un traumatismo craneoencefálico, y ambos futbolistas sancionados con una histórica multa de medio millón de euros.

Las filtraciones En este sentido, puso el foco en la filtración del incidente y no en la pelea. "No digan que porque se peguen dos es un caos el Madrid. Si se han pegado todos los años. Se pegan todos los días. Y eso se acaba ahí. Y si alguien dentro del club lo saca fuera, es peor que la reyerta que han tenido entre ellos, que son dos chavales fenomenales y muy buenos", señaló en este sentido.

La temporada ya venía marcada por problemas importantes dentro de la institución. Los errores médicos en las lesiones de Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga generaron críticas y desconfianza, mientras que la destitución de Xabi Alonso tras perder la Supercopa agravó la sensación de caos. Con la llegada de Álvaro Arbeloa, el equipo mostró cierta mejoría, aunque persistieron las dudas sobre el funcionamiento colectivo y la convivencia entre las grandes estrellas del equipo.

Además, los conflictos personales entre jugadores se hicieron cada vez más frecuentes y terminaron filtrándose al exterior. Hubo discusiones entre Jude Bellingham y Mbappé, así como un incidente entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras tras una cena organizada para unir al grupo. Todo ello ha provocado una sensación de descomposición interna en un club acostumbrado a mantener el control y la estabilidad incluso en los momentos más difíciles.