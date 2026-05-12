Palabra de Celsa, historia del fútbol femenino

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Celsa García Robles en historia del fútbol femenino. Una pionera que desde León hizo realidad sus sueños y abrió el camino a nuevas generaciones de niñas para practicar y disfrutar del fútbol.

Su vida con este deporte como parte esencial, la recoge un libro autobiográfico que este martes pudo explicar y desgranar a las integrantes del Atlético Trobajo así como a sus responsables técnicos y directiva.

Una ocasión que la propia Celsa agradeció de todo corazón: «Me siento muy agradecida de que desde el Atlético Trobajo del que formo parte como delegada dar las gracias a toda su junta directiva por darme este momento. A mis niñas gracias por hacerme disfrutar de vuestro fútbol cada día. Y sobre todo gracias a Luis Valea por siempre confiar en mí». Y también «orgullosa de lo que escriben mis hermanas Manuela y Carmen, mi sobrino Álex, mi pareja Joanne y mis amigos sobre mí al final del libro».