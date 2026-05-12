La Ponferradina lo tiene todo a favor en Espiñedo

Publicado por Paco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El Arenteiro se vuelve protagonista de la actualidad deportiva esta semana y no por medirse a la Deportiva. El club carballiñés es motivo de noticias a nivel nacional parecidas a las del Guadalajara: crisis económica. Su plantel de jugadores ha denunciado ante la AFE que lleva tres meses de impagos. Ya en semanas anteriores habían sido algunos jugadores de manera individual y el propio entrenador los que habían expuesto esta situación. Pero en las últimas horas ya ha sido toda la plantilla la que se ha manifestado a través de un comunicado de la AFE.

«El problema se ha agravado. Se suma el impago de las ayudas a la vivienda comprometidas con los futbolistas, pendientes desde el pasado mes de diciembre. Pese a las conversaciones mantenidas, hasta el momento no se nos han ofrecido soluciones concretas que permitan reconducir una problemática que está teniendo un importante impacto económico, personal y familiar en muchas de las personas afectadas. Algunos compañeros atraviesan ya serias dificultades económicas derivadas de esta situación, que se prolonga prácticamente durante toda la temporada», describe el comunicado».

El club hacía público un comunicado a última hora de ayer para explicarse: «Estamos pasando dificultades que tienen su origen y causa principal en la no llegada de una aportación económica fundamental y prevista para esta temporada. Seguimos trabajando en la resolución de la situación, procurando, en primer lugar, el máximo respeto y consideración hacia sus trabajadores, como principales afectados. En estos momentos, es el objetivo principal de la entidad y destinatario de todos sus esfuerzos».

Con este clima, en esta situación económica, con el equipo ya descendido, y con declaraciones de Juanfran García sobre la falta de respeto por parte de administraciones superiores al referirse a los arbitrajes y el VAR, el domingo a las cinco recibirá a la Deportiva con la intención de despedirse de la categoría y de su hinchada con una victoria. Por cierto, la afición también ha ido dejando de asistir a Espiñedo, siendo las últimas entradas bastante pobres.

La Deportiva vuelve hoy a los entrenamientos. En principio sólo Vasco, Erik Morán y Borja Valle serán bajas para el duelo del fin de semana.

La Deportiva espera pescar en río revuelto ante un rival que ha ganado un solo partido desde el inicio del año 2026