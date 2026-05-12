Oriol Pozo se despide del CB Ciudad de Ponferrada sin ninguna oferta de otro club

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Fin de ciclo. Ésa es la explicación del término de la etapa de Oriol Pozo como entrenador del CB Ciudad de Ponferrada/SDP. Después de que se diese a conocer la pasada semana la noticia, ayer fue día para la despedida y para aclarar la decisión. «He disfrutado muchísimo. Lo he dado absolutamente todo y me he vaciado», afirmó. El tarraconense aclaró que no tiene oferta alguna, como se podía pensar al conocer que no seguía en la entidad blanquiazul: «Voy a cerrar un ciclo y buscar nuevos retos para no acomodarme en un sitio y poder seguir creciendo. Es un buen momento para un cambio, tanto para mí como para el equipo que me dio la oportunidad de venir aquí en mi 1ª experiencia como primer entrenador. Mi decisión no viene motivada por tener una oferta, sino que es algo que he ido meditando durante todo el año. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera».

El preparador recordó cómo ha sido su etapa en Ponferrada: «Los inicios no fueron fáciles, pero en todo momento sentí la confianza del presidente y de la directiva, a los que estoy muy agradecido. También lo estoy a la afición. Ha sido una experiencia brutal jugar como local. La afición ha crecido mucho estos tres años y eso demuestra que el club tiene potencial para seguir creciendo. ¡Ojalá que sea así!».

FUTURO

El presidente afirmó en varias ocasiones que se está trabajando ya de cara a la próxima temporada, intentando retener a jugadores que hayan realizado una buena temporada. Óscar García espera poder hacer otro proyecto atractivo que pelee por estar arriba, pero que las lesiones no condicionen tanto como en este curso.

Sobre el próximo integrante del banquillo del Lydia Valentín, el dirigente berciano no descartó a Samuel Conde, mano derecha de Oriol Pozo en este curso: «Lleva tres temporadas con Oriol y es un hombre de club. Incluso estaría en ventaja con respecto a otros».