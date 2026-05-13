Casi 30 campus deportivos infantiles para este verano en León

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La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León, a través de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM), pone en marcha una nueva edición de los Campus Deportivos de Verano, con 29 campus y 2.781 plazas. Estas cifras suponen un crecimiento del 7% sobre los ofertados en 2025. Estos campus se realizarán entre el 29 de junio y el 4 de septiembre.

Los Campus de Verano se enmarcan en el programa de actividades que programan las Escuelas Deportivas Municipales a lo largo de todo el año, actividades que al igual que las propias EDM registran un éxito de participación de niños y niñas de los diferentes centros escolares de la ciudad. Así, estos campus suponen la continuidad de las Escuelas una vez finalizado el curso escolar.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, y el responsable de las Escuelas Deportivas Municipales, René González, han destacado los objetivos de los Campus Deportivos que combinan facilitar la práctica deportiva de los niños y niñas con un carácter lúdico, ocupando además el ocio y tiempo libre durante las vacaciones escolares de verano; favorecer la conciliación familiar y laboral y fomentar los valores relacionados con estilos de vida saludables, el compañerismo, la diversión y respeto.

Vicente Canuria ha añadido que los Campus Deportivos son el reflejo del trabajo de las Escuelas Deportivas Municipales durante todo el año. La Concejalía de Deportes ya está trabajando en la planificación de las EDM del próximo curso que se reanudarán el próximo mes de septiembre.

29 campus en turnos semanales y quincenales

Los Campus Deportivos Municipales Verano 2026 ofertan 29 modalidades, dos más que en la edición anterior, que se realizarán en turnos semanales y quincenales. Se han establecido 24 campus deportivos específicos y 4 polideportivos. Todos los campus deportivos se realizarán entre el 29 de junio y el 4 de septiembre, salvo el Campus Gigantes del Basket, que coincidirá con la semana de las fiestas de San Juan y San Pedro.

En cuanto a los horarios, serán en jornada de mañana, de 9:30 a 14:30 horas, como horario general. Los campus se desarrollarán principalmente en instalaciones deportivas municipales.

Entre los campus vinculados con una única modalidad deportiva se ofrecen ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, ‘Gigantes del Basket’, balonmano, boxeo, escalada, fútbol sala (mayores y peques), gimnasia artística (mayores y peques), gimnasia rítmica, hockey patines, lucha leonesa, montaña y aventura, pádel, patinaje, salvamento y socorrismo, rugby, tenis de mesa y vóleibol. Estos campus tienen una duración quincenal en su mayor parte, con turnos semanales en algún caso.

Se completa la oferta con dos campus multideporte en La Palomera y en El Hispánico y otros dos campus más polideportivos como son el Campus Baby-Sport para los más pequeños y el Campus 100x100 Deporte Inclusivo, orientado al deporte de inclusión e integración de menores en riesgo de exclusión o con discapacidad. A este último campus se suma otro dirigido a niños y niñas con discapacidad, como es el Campus de Natación Adaptada.

Como novedad este año entra en la oferta de Campus Deportivos de Verano el Campus de Ciclismo, en colaboración con el Club Deportivo Eneicat en el Parque de La Granja y zona de La Candamia, y el Campus de Deportes Autóctonos, en colaboración con la Federación Territorial de Deportes Autóctonos. Este último se realizará en formato de campamento urbano interno entre el 6 y el 11 de julio, con jornada completa, manutención y pernocta en la Residencia Juvenil Doña Sancha. Las actividades conllevarán el conocimiento y la práctica de los distintos juegos y deportes de nuestros pueblos como el bolo leonés, el billar romano, la calva, la rana, la tarusa, la llave, la herradura, los zancos o la sogatira entre otros muchos, tomando como núcleo geográfico de actividades la Bolera Cinco de Octubre.

Programas complementarios

Además de los campus propiamente dichos, también estará operativo el programa de conciliación denominado ‘Despiértate Activo’, de 8:00 a 9:30 y de 14:30 a 15:00 horas de forma complementaria a las actividades principales de cada campus. Es un programa opcional para las familias, con una duración semanal y un coste de 10 €/semana. Cada familia podrá elegir tantas semanas como precise en función de los turnos en los que estén matriculados los niños y niñas. Los centros de actividad son el Pabellón de La Torre y el Pabellón del Hispánico.

Además de esta oferta general, sigue presente el programa ‘Diver Dxt’, programa gratuito de actividades complementarias para diversificar la programación diaria de actividades en los campus. Está presente en todos ellos y se caracteriza por la programación alternativa de piscina, juegos, talleres, retos, etc.

Modalidades de campus y tarifas y bonificaciones

Todos los campus tienen unas cuotas básicas, sobre las cuales se establecen bonificaciones en determinados casos. Con carácter general, los precios para las personas empadronadas en el municipio de León serán más bajos que para personas no empadronadas.

En el caso de inscripción de más hermanos y familias numerosas, para los empadronados en León los precios se mantienen reducidos entre un 12% y un 21% (en función del campus). Se aplicará para la inscripción del segundo hermano y para familias numerosas.

Los niños de las Escuelas Deportivas cuya familia esté en situación de desempleo se podrán inscribir en los campus con una bonificación de entre el 53% y el 55% sobre las cuotas básicas.

Además, se reservan 74 plazas gratuitas para niños y niñas empadronados en León en riesgo de exclusión social o desprotección en los campus de gestión directa, multideporte, hockey patines, escalada, patinaje y montaña y aventura.

Los precios establecidos para los diferentes campus son los siguientes:

Campus de gestión directa (precios públicos)

• Participantes empadronados en León y/o inscritos en las Escuelas Deportivas Municipales de León durante el actual curso escolar:

• Multideporte: 38 euros

• Resto de campus deportivos: 73 euros

• Participantes no empadronados en León y no inscritos en las Escuelas Deportivas Municipales de León durante el actual curso escolar:

• Multideporte: 43 euros

• Resto de campus deportivos: 83 euros

• Precios reducidos por la inscripción del segundo o más hermanos / familia numerosa (solo para empadronados en León):

• Multideporte: 33 euros

• Resto de campus deportivos: 58 euros

• Precios reducidos por la inscripción de niños matriculados en las Escuelas Deportivas Municipales de León durante el actual curso escolar, con situación familiar de desempleo:

• Multideporte: 18 euros

• Resto de campus deportivos: 33 euros

• Inscripción en el programa '¡Despiértate Activo!': 10 euros por semana.

Campus de gestión indirecta y campus de gestión colaborativa entre el Ayuntamiento de León y entidades externas:

• En los campus de hockey patines, escalada, patinaje y montaña y aventura también se han fijado unas tarifas con las mismas bonificaciones que en los precios públicos. Unos importes que se han establecido a través del contrato de concesión de servicios de Escuelas Deportivas con las entidades adjudicatarias Naturocio (Campus de Escalada), Rollers in Line León (Patinaje y Hockey Patines) y Tikiaventura (Montaña y Aventura).

• A través a la colaboración institucional con entidades deportivas se ofrecerán una serie de campus deportivos con precios diferenciados para cada uno de ellos.

Inscripciones

La reserva de plaza y obtención de ficha de inscripción será online a través de la página web del Ayuntamiento de León https://deportes.aytoleon.es y a través de las páginas web, teléfonos o correos electrónicos de las entidades colaboradoras, a partir del 19 de mayo.

No obstante, se ha habilitado el teléfono 987 344391 en el que las familias podrán obtener ayuda a la hora de realizar la reserva de plaza. Estará operativo de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Las fechas del inicio de las inscripciones, hasta agotar plazas, son las siguientes:

• Multideportes (Palomera, Hispánico)

• Empadronados: 19 de mayo de 2026, 12:00 horas

• No empadronados: 20 de mayo de 2026, 12:00 horas

• Resto de deportes

• Empadronados: 21 de mayo de 2026, 12:00 horas

• No empadronados: 22 de mayo de 2026, 12:00 horas