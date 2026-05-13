El Balonmano Torrelavega oficializa la llegada del portero Saeid, que deja Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Lo que ya era un secreto a voces desde hace meses, confirmado por todas las partes y publicado por el Diario de León en noviembre se ha hecho oficial el 13 de mayo: el portero iraní Saeid ficha para la próxima temporada por el Balonmano Torrelavega.

El persa ha jugado cuatro años en León, demostrando un gran nivel y siendo un complemento de lujo para el joven cancerbero Álvaro Pérez, actualmente en Argentina para disputar con la selección española la eliminatoria de clasificación al Mundial de Alemania 2027 contra Israel.

La llegada de Saeid a Torrelavega lo devuelve a unas tierras cántabras que son un escenario conocido para él, ya que su primera aventura en la Península Ibérica, la llevo a cabo en el Balonmano Santoña en la temporada 2018-2019. Tras ese año, dio el salto a Asobal, sobresaliendo durante dos campañas en Guadalajara. Tras un paso de una temporada por Catar, volvió en 2022 a España, recalando en León hasta la actualidad.