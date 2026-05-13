El delantero de la Cultural Leonesa Manu Justo se pierde lo que queda de temporada

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural ha emitido un parte médico el 13 de mayo en el que comunica que Manu Justo sufre una contusión en la rodilla, que le apartará del equipo lo que resta de temporada: tres partidos ante Eibar, Burgos (ambos en el Reino de León) y Real Sociedad B (en tierras vascas). Iván Calero se perderá también los dos primeros duelos, en su caso por su expulsión en Albacete.

El gallego, tras ser vital para el ascenso la pasada temporada con 15 goles, ha tenido un papel más residual esta campaña en Segunda División, con un total de 1.182 minutos repartidos a lo largo de 29 partidos en los que ha ido alternando titularidades y salidas desde el banquillo. Esto no ha impedido que con cinco goles sea el segundo máximo goleador culturalista, solo por detrás de las ocho dianas logradas por Luis Chacón.

Esta baja significa que, debido a la mala planificación llevada a cabo por parte de los altos estamentos de la Cultural de cara a la temporada 2025-2026, el equipo se queda sin ningún jugador que sea delantero centro puro, tras no ser repuesta la salida del rumano Daniel Paraschiv en el mercado invernal. Es complicado marcar goles sin tener un jugador específico en esa posición.