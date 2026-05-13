«Sólo pensamos en nuestro partido»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Ganar, que ya bastante complicado será, y no estar pendiente de lo que hacen Pontevedra y Real Madrid Castilla. Es por lo que aboga Ger Nóvoa de cara al choque de este domingo ante el Arenteiro. A pesar de ser colista y estar pasando por una difícil situación en todos los ámbitos, el choque ante el colista va a ser de los de picar piedra. El central espera ganar y luego, si se dan las circunstancias, marcar cuantos más goles mejor: «Lo primero es ganar. Lo otro no es que sea secundario, pero no nos obsesiona. Principalmente nos fijamos en nuestro resultado, porque tenemos que ganar y esperar, así que estamos centrados en lo nuestro al 100%, que ya es bastante. Vemos el partido como otra final más. Pensábamos que después de perder en Zamora quedaban pocas posibilidades de play off. Pero el último fin de semana perdió el Castilla y nos volvimos a enganchar».

Ger Nóvoa defendió la elástica del Arenteiro durante cuatro temporadas, quizá la época más brillante de la historia de la entidad carballiñesa. Ayer se pronunció sobre el momento complicado en lo deportivo y en lo económico que vive ésta: «Me da pena porque pasamos muchas noches mágicas allí, con equipos de 1ª División en Copa del Rey y dos ascensos. No es agradable y por eso quiero mandarle mucho ánimo al equipo, al club, al pueblo y a la afición. Seguro que van a volver más fuertes. Dicho esto, creo que van a salir a darlo todo porque son profesionales y nos vamos a encontrar un partido complicado. Que nadie piense que vamos a ganar fácil».

En el Arenteiro milita como técnico Juanfran García y como ayudante Luis Vilachá, ambos componentes del banquillo deportivista en las pasadas temporadas.

El central ourensano catalogó de racha y de mala suerte el hecho de que hayan sido ya varias las acciones de revisión de VAR que han terminado en penalti por manos suyas en el área en este curso.

PRUEBAS DE NAFTI

En el entrenamiento de ayer, en el que no participaron Borja Valle, Erik Morán ni Vasco por lesión, el preparador franco-tunecino probó con Slavy en punta junto a Keita en detrimento de Pau Ferrer, en relación al once presentado el pasado sábado.