León se va de Vuelta BTT por La Robla

La Vuelta a León BTT Teleno levanta este viernes el telón a su novena entrega. Tras Astorga y San Justo que coparon el protagonismo el pasado año, en este la carrera traslada su desarrollo a la Montaña Central Leonesa con tres jornadas en las que La Robla ejercerá de salida y meta.

La localidad, que ya apareció en una edición anterior en el libro de ruta de la prueba, copará en esta ocasión todo el protagonismo en una Vuelta a León BTT que en esta ocasión contará con cerca de 450 ciclistas en la línea de salida, de los que casi un 80% proceden de fuera de la provincia.

En ese punto inicial estarán destacados especialistas en este tipo de pruebas, entre ellos el leonés Óscar Reguera, que precisamente defiende título, y que ha dominado las ediciones de 2024 y 2025. No lo tendrá fácil entre una nómina de media docena de candidatos a saborear la porción más importante de gloria entre los que se encuentra Javier González. En la categoría femenina, el abanico de candidatas al triunfo está más abierto, ya que las ganadoras de las dos últimas ediciones, Patricia Sánchez y Mónica Díaz no estarán presentes en la salida.

Puesta de largo por todo lo alto para una carrera de referencia El Ayuntamiento de La Robla albergó la presentación oficial de una novena edición de la Vuelta a León BTT Teleno que tendrá protagonismo único en este municipio de la Montaña Central Leonesa.



Justo un día antes de que la competición levante el telón, los organizadores y representantes de instituciones y patrocinadores desglosaron las particularidades de una Vuelta en bicicleta de montaña que contará con cerca de 450 protagonistas procedentes de un buen número de puntos geográficos de España.



En la puesta de largo donde se ofrecieron todos los pormenores de la carrera estuvieron el alcalde de la Robla, Santiago Dorado, el concejal de Deportes Raúl Castro, el técnico de municipal deportes, José Manuel García, así como Pablo Regaliza por parte de la organización de GED Sports y los representantes de Reolum, Fernando Muñoz y Yann Dumont.



Todos ellos coincidieron en alabar el trayecto que hasta ahora ha marcado la Vuelta a León BTT Teleno que ha convertido a la prueba en todo un referente del ciclismo y que este año ya alcanza las nueve ediciones oficiales.

La primera jornada repetirá el formato de las últimas entregas de la prueba que tantos elogios le3 ha proporcionado. Será una contrarreloj aunque no al uso. En una jornada de 27 kilómetros y un nivel acumulado de 700 metros, los tres primeros no computarán en cuanto a tiempos, siendo los que van del 3 al 24 los que determinarán los primeros líderes, tanto en la clasificación individual como por equipos en el formato BTT habitual y en el de eBike. La salida está fijada para esta última a las 17.00 horas y diez minutos más tarde para la BTT.

La segunda jornada, catalogada como reina por su kilometraje y dureza, también saldrá y concluirá en la Robla. En este caso desde las 10.00 horas del sábado, con un rutómetro de 58 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo acumulado.

Ahí los favoritos tendrán que sacar a relucir todas sus cartas aunque también tendrán una nueva oportunidad, menos dura que la del sábado, pero también exigente con la etapa final por el municipio de La Robla y 48 kilómetros y 1.000 metros de desnivel como juez que defina el cuadro de honor de la Vuelta a León BTT Teleno.