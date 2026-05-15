El campo municipal de Compostilla, en Ponferrada, renovará su superficie con 200.000 euros

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde, Marco Morala, anunció que próximamente firmará un acuerdo de colaboración con la RFCyLF para la renovación del césped artificial del campo de fútbol de Compostilla por valor de 200.000 euros.

Esta superficie alberga entrenamientos y partidos de toda la base de la Deportiva durante los 7 días de la semana y lleva casi 13 años de servicio.

Mediante el convenio, la RFEF sufragará la totalidad del coste de la renovación del campo, mientras que el Ayuntamiento de Ponferrada asumirá la ejecución de las obras, que deberán estar finalizadas en noviembre del 2026. Morala agradeció la implicación de Rafael Louzán, Marcelino Maté y de José Silvano.