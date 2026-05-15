El Bembibre H.C. pasa a la semifinal de la Copa de la Reina y pone la bandera del Bierzo en Gijón

Publicado por Javier Pérez Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C. recobró la sonrisa al vencer al Bigues i Riells por 4-2, pasando a la semifinal de la primera Copa de la Reina a la que acude. Los cuartos de final de la Copa de la Reina deparó un partido con dominios alternos, si las Águilas dominaron en los primeros diez minutos, las verdinegras lo hicieron el resto del partido a pesar del hat trick de Carlita Castro. De salida, el conjunto del Bembibre H.C realizó un juego calmado, abierto y buscando filtrar la bola tras salidas por detrás de la portería rival. Así nació el 1-0 en el que Carlita Castro salió justo de detrás de la portería de Gabi Martín y envió la bola a la escuadra del segundo palo. El gol tempranero fue un jarro de agua fría para las catalanas, que vieron como el juego combinativo berciano desmenuzó su defensa una y otra vez. Casi a los siete minutos, de nuevo en jugada similar, Carlita Castro volvió a aparecer desde detrás de la portería y en esta ocasión su golpeo valió para enviar la bola a media altura, poniendo un prometedor 2-0. Reaccionó el Bigues marcando el gol mediante su capitana Marta Borrás, acercando el marcador (2-1) a mitad de la primera parte. se rehizo defensivamente el Bembibre, cortando todos los pases filtrados y evitando disparos lejanos. A falta de seis minutos para el descanso, otra vez Carlita Castro abrió la brecha nuevamente, con jugada similar y enviando la bola rasa por debajo de las piernas de Gabi Martín.

Tras la reanudación, la condición de favoritismo berciano se paró, con un juego brusco de las catalanas, cercenando cualquier atisbo de poder jugar la bola con más de tres pases entre las Águilas. Una azul a sobre Carla Castro, dejó en inferioridad al Bembibre, pero justo cuando se cumplió el tiempo de castigo, la entrada en la pista con velocidad de Carla Castro, sorprendió a la defensa rival que cometió penalti sobre la propia Carlita. El lanzamiento de Laura Porta lo detuvo con el pie atrasado con la rueda, y el segundo intento de Porta también lo detuvo la portera verdinegra. Un contragolpe berciano logró enviar la bola a Joana Xicota que marcó el cuarto poniendo una gran diferencia en el marcador del Palacio de los Deportes La-Guía Presidente Adolfo Suárez (4-1).

Detuvo una falta directa Fer Tapia, quién sostuvo con sus intervenciones al equipo del Bierzo. De nuevo otra inferioridad sacudió el juego rojillo, enviando con tarjeta azul a Bea Várzeas al banquillo. Una defensa a ultranza logró evitar más castigo y solo un disparo de Thais Pérez al poste fue el mayor peligro que produjo el Bigues. Cuando restaban cinco minutos para el final, un gol de Ester Anglas, endulzó el marcador poniendo el 4-2. Se volcó literalmente sobre el campo de las Águilas, y las paradas de Fer Tapia, fueron un muro insalvable que superar. Otra azul sobre Txell Gimeno, dejó los últimos noventa segundos de partido con una menos a su equipo, pero las imprecisiones y las prisas del Bigues i Riells, dió al traste con todos los intentos amén del gran trabajo defensivo de las tres Águilas que con Fer Tapia, evitaron sustos como el último poste a falta de quince segundos para el final. De esta manera tan brillante, el Bembibre H.C sigue haciendo historia pasando a semifinales de su primera Copa de la Reina.

El sábado las bercianas se enfrentarán al Telecable Gijón, que venció al Palau Plegamans. Destacar la animada afición berciana que desembarcó en el Palacio de Deportes asturiano, con más de un centenar de componentes, entre ellos, el equipo infantil que disputó también por la mañana su primer partido de la Mini Copa de la Reina también ante el Bigues i Riells, actual campeón de la liga de Cataluña de categoría infantil femenina.

Carlos Figueroa afirmo que: ''el final del partido ha sido muy apretado pero creo que pudimos haber conseguido más goles. Lo más difícil fue ponerse por delante en el marcador que se ha hecho relativamente rápido con ese dos a cero. A partir de ahí, nosotras hemos dejado de jugar un poquito y hubiéramos firmado acabar así el partido. Ellas han tirado para adelante y las hemos dejado jugar por recular nosotras, por eso vino el 2-1, aunque luego llegó el 3-1 y ha ido transcurriendo el partido. Han habido muchos momentos de incertidumbre por el uso del VAR, donde nos han amonestado con hasta tres azules.

Claro que tuvimos que defender con uñas y dientes ante sus disparos, aunque bueno al final el 4-2 que creo que al final es como si ganas de uno aunque sea de penalti en el último segundo. Lo importante era pasar a semifinales y ver quién nos tocaba. Sobre el penalti, creo que lo lanzamos bien, abajo y raso aunque lo hizo bien la portera. Me quedo con muchas otras jugadas que han podido ser goles si hubiéramos jugado con un poco más de tranquilidad, pero bueno, cuatro goles en la Copa de la Reina no es fácil. Queda un poco de trabajo por hacer y es una pena, porque hoy por ejemplo, hemos jugado contra el quinto clasificado y le hemos ganado 4-2. Es decir, que yo creo que nosotras pudimos acabar quintas o sextas, sin embargo, te vas con una cara de compungida porque quedar octavas no era para el esfuerzo que hemos hecho y no es lo que queríamos, pero hay que aceptarlo porque es una competición y es la realidad. Tuvimos muchos problemas en el tercio final de liga y lo importante es que el equipo juega. Tal vez no estamos bien físicamente y hoy lo hemos notado, nos faltaba un poco de fuelle y nos han faltado dos jugadoras en pista. Eso se tiene que notar y mucho''.

Carlita Castro, que fue la MVP del partido, indicó que ''esperábamos que fuera muy competido como así fue. Hasta el último minuto hemos estado tensas, para aguantar el resultado. Hemos tenido suerte de que nos han entrado al principio los goles y hemos sabido aprovechar esa ventaja. Los tres goles en la primera parte han sido fundamentales, hemos seguido trabajando y aguantando bien. Tres tarjetas que tenemos que corregir de cara a la semifinal. Las azules nunca gustan y menos si son en tu propio equipo. Sobre elegir rival mañana, Telecable o Palau, creo que los dos equipos nos van a plantar cara igual, entonces que gane el mejor y mañana veremos''.