Javier González y Eva Ortega lideran la Vuelta a León BTT Teleno
BICICLETA DE MONTAÑA. Se imponen en la contrarreloj de la primera etapa y muestran sus credenciales para apuntarse la general. Este sábado, etapa reina a partir de las 10.00 horas
Javier González llegaba a la Vuelta a León BTT Teleno con la vitola de favorito y máximo candidato a suceder a Óscar Reguera, ganador el pasado año. Y dicho y hecho. En la primera etapa de la carrera se vestía de líder tras completar los 21 kilómetros cronometrados con el mejor registro, bajando incluso de la hora en completar el recorrido. Javier también se erigía en el mejor de su categoría, la sub-30.
Por lo que respecta a las féminas, ausentes las ganadoras de las dos ediciones precedentes, Eva Ortega corroboró su condición de dorsal a seguir y, con un tiempo de 1h18:20, se vestía como líder con casi 12 minutos respecto a Paula Quiñones y poco más de 19 con Cristina Suárez, tercera. En el resto de categorías los mejores en la primera jornada de la Vuelta a León BTT fueron Jesús Medrano, Adrián García, Javier Rastrojo, Javier Puente, Felisa Ares/Rubén (pareja mixta) y Enkia Mantecón/Beñat Izaguirre (pareja masculina). Roberto Freitas y Virginia Vergara dominaron en las eBike.