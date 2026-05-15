Javier González y Eva Ortega lideran la Vuelta a León BTT Teleno

Momento de la salida con los representantes municipales y el organizador.SERGIO CUEVAS/ROUND12

Javier González llegaba a la Vuelta a León BTT Teleno con la vitola de favorito y máximo candidato a suceder a Óscar Reguera, ganador el pasado año. Y dicho y hecho. En la primera etapa de la carrera se vestía de líder tras completar los 21 kilómetros cronometrados con el mejor registro, bajando incluso de la hora en completar el recorrido. Javier también se erigía en el mejor de su categoría, la sub-30.

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Por lo que respecta a las féminas, ausentes las ganadoras de las dos ediciones precedentes, Eva Ortega corroboró su condición de dorsal a seguir y, con un tiempo de 1h18:20, se vestía como líder con casi 12 minutos respecto a Paula Quiñones y poco más de 19 con Cristina Suárez, tercera. En el resto de categorías los mejores en la primera jornada de la Vuelta a León BTT fueron Jesús Medrano, Adrián García, Javier Rastrojo, Javier Puente, Felisa Ares/Rubén (pareja mixta) y Enkia Mantecón/Beñat Izaguirre (pareja masculina). Roberto Freitas y Virginia Vergara dominaron en las eBike.

El deporte y la diversión se dieron la mano a pesar de la exigencia de la jornada.SERGIO CUEVAS /ROUND12

Una de las participantes en la contrarreloj.SERGIO CUEVAS /ROUND12

Líderes masculino y femenino de la Vuelta.SERGIO CUEVAS /ROUND12