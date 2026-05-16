Dos descensos a evitar a múltiples bandas

Publicado por José Manuel Andrés Madrid Creado: Actualizado:

La penúltima jornada, con nueve partidos simultáneos a las 19.00 horas en una tarde dominical de las de antes, puede definir una pelea por la supervivencia que amenaza todavía a nueve equipos. Otra vez los transistores, o las aplicaciones de resultados simultáneos, que los tiempos cambian. De nuevo la emoción de los objetivos todavía por cumplir contra el crono, de los estados de ánimo que cambian con cada gol. Con el título, las cinco plazas de Champions y un temido descenso ya decididos, la jornada 37 sirve para perfilar dos plazas europeas bastante definidas y también para comenzar a decidir otras dos caídas a Segunda entre 9 equipos implicados, que aún contienen el aliento.

En total son 7 partidos con algún vínculo con esta lucha agónica por eludir las plazas 18ª y 19ª de la Liga, toda vez que el descendido Oviedo ya es matemáticamente colista, con sus 29 puntos. Antes de la jornada, Levante y Mallorca ocupan esas posiciones, ambos con 39 puntos, como el Elche, pero peor balance goleador. Precisamente granotas y bermellones se ven las caras en un duelo casi dramático en el Ciutat de Valencia. El que pierda saldrá con pie y medio en Segunda y un empate podría acercar al abismo a ambos en función de lo que ocurra.

Por su parte, Elche, que también está con 39, recibe al Getafe de Bordalás, ahora mismo en poder de la 7ª posición, que concede un billete para la próxima edición de la Conference y por tanto con un objetivo muy goloso en el radar. Partido clave para el cuadro ilicitano, que cierra la Liga visitando en Montilivi al Girona, otro actor principal de esta pelea por eludir la zona roja. Y es que el equipo catalán está justo por encima, con 40 puntos, los mismos que el Alavés, y tiene un compromiso muy complicado en el Metropolitano del Atlético, que exprime sus opciones de alcanzar la 3ª plaza. El conjunto de Míchel, que inició el año con muchos problemas pero parecía haberse repuesto, es ahora mismo, y según las retorcidas matemáticas, el 4º equipo con más opciones de ocupar una de las dos plazas de descenso.