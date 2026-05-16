La Ponferradina debe ganar en Espiñedo y mirar hacia Madrid

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina disputa hoy su penúltimo partido liguero y el último fuera de casa, rindiendo visita al Arenteiro, colista y descendido. El duelo parece más sencillo de lo que va a ser ante un rival herido y con una plantilla que esta semana denunciaba impagos. El cuadro blanquiazul necesita ganar para llegar con vida a la última fecha y optar aún al play off. Si falla el Real Madrid Castilla, la Deportiva podrá depender de sí misma el último día. Si no falla el conjunto merengue, la Deportiva tendría opciones sin depender de sí misma el próximo sábado. Y aunque pierda hoy el Pontevedra en Tenerife, tendría que no ganar el último día para que la Deportiva le pasase. Hay que recordar que en un triple empate con Real Madrid Castilla y Pontevedra o en un cuádruple en el que también entrase el Barakaldo CF, la escuadra berciana no se clasificaría.

El encuentro arranca a las 17.00 horas en Espiñedo y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi. Habrá más de 300 seguidores blanquiazules en el estadio.

Nafti tiene clavado el 1-3 de la 1ª vuelta contra el cuadro carballiñés. Desde entonces el cuadro verde sólo ha ganado dos encuentros, uno si nos circunscribimos al 2026 y a la 2ª vuelta. Y viene de cuatro derrotas. El técnico cuenta con las ausencias por lesión de Vasco, Borja Valle y Erik Morán. Calderón es duda y una posible ausencia cambiaría cosas en ataque. Slavy podría entrar en el equipo inicial por Pau Ferrer y mantener el 4-4-2 de las últimas jornadas. Pero si no está Calderón, Keita podría caer a la banda.

El ex blanquiazul Juanfran García es el 4º entrenador de la escuadra ourensana en la presente campaña. No ha ganado en los 10 partidos que lleva en el banquillo (3 empates y 7 derrotas). El valenciano tiene las ausencias del sancionado Jaume Cuéllar y de los lesionados Alpfa, Lasure, Mingo y Nacho Ramón, aunque recupera a Chuca y Bastida. Por tanto, no cuenta con ninguno de sus dos delanteros.

El partido lo dirige el arrigorriagarra Ekaitz Ikiñi García Arriola (Comité Vasco), que esta temporada debuta en la categoría y que dirigió el pasado mes de noviembre del Deportiva 2-Zamora CF 0.