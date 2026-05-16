La etapa reina de la Vuelta a León BTT Teleno refuerza a los líderes

La etapa reina de la Vuelta a León BTT Teleno contó con todos los condicionantes para convertirse en un éxito.SERGIO CUEVAS/ROUND12

Javier González y Eva Ortega aceleraron hacia el triunfo final en la Vuelta a León BTT Teleno. Lo hicieron confirmando que el liderato con el que se habían vestido tras la primera jornada en la contrarreloj individual no fue por casualidad.

El viernes demostraron ser los más sólidos en este tipo de escenarios y ayer lo corroboraron en la etapa reina en la que ambos lograban cruzar con el mejor tiempo la línea de meta de La Robla, localidad que también abría las puertas a la jornada.

En el caso de Javier con un tiempo de 3h05:23 y aventajando en 21 segundos a Pelayo Castelo mientras que David González, segundo en la crono, se dejaba un minuto y medio. La general la comanda Javier con 2:21 respecto a David y 2:48 con Pelayo.

Por lo que respecta a la categoría femenina, Eva Ortega era la única en bajar de las cuatro horas (3h56:37) dejando sentenciado su triunfo, ya que su más directa rival en la general cedía más de 53 minutos, mientras que Cristina Suárez perdía casi una hora y ocho minutos.

También fueron protagonistas de la jornada Jairo garcía que se imponía en M30, Jorge Abel en M40, Jesús Casasola en M50 y Javier Puente en M60. Por parejas Beñat Izagirre y Endika Mantecón eran los mejores y en la mixta Felisa Ares y Rubén Sánchez.

En eBike el triunfo en la etapa reina fue para José Ignacio Gutiérrez y Virginia Vergara.