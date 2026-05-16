De la Barrera: «Las matemáticas dicen que sí se puede; ahora toca preparar el partido ante el Burgos"

De la Barrera afirmó al final del encuentro después de una victoria vital para mantener la esperanza de salvar la categoría: «Las matemáticas dicen que sí se puede. Ahora toca ya preparar el partido frente al Burgos».

El entrenador culturalista manifestó con rotundidad: «Hicimos un partidazo con y sin balón. Teníamos un 'match ball' que había que ganar por narices y lo hicimos».

El técnico se refirió también al momento en el que el Eibar redujo las distancias en el marcador: "Cuando nos pusimos 2-1, el equipo compitió de forma brillante. Nos nos hundimos y llevamos la iniciativa por momentos. Estoy satisfecho por este partido de los chicos. Se lo merecen».