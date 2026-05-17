Podios de oro en la Vuelta a León BTT Teleno

Javier González y Eva Ortega ratificaron en la tercera y última etapa su dominio en la Vuelta a León BTT Teleno. Con La Robla como punto de salida y meta, al igual que en las dos jornadas precedentes, los dos ciclistas no dejaron lugar a la duda y menos a la sorpresa cruzando en primer lugar la línea de meta. Triplete de triunfos para ambos que además vino acompañado con el maillot de líderes y triunfadores de una edición con 450 protagonistas.

Después de las dos primeras etapas tanto Javier como Eva dejaban casi sentenciado su triunfo. Más en el caso de la segunda. Solo una sorpresa en forma de caída o problema mecánico podía oscurecer su panorama. Y eso no iba a suceder, logrando cerrar su presencia en la prueba en el lugar más alto del cuadro de honor.

SERGIO CUEVAS /ROUND12

En el caso de Javier escoltado en el podio por David González y Pelayo Castelo mientras que en el de Eva con Paula Quiñones y Cristina Suárez ocupando el segundo y tercer lugar. En la categoría eBike tampoco saltaba la sorpresa en la última jornada y José Ignacio Gutiérrez y Virginia Vergara se hacían con la victoria definitiva.

La Vuelta a León BTT Teleno también tuvo a otros protagonistas en el apartado de triunfadores. En Sub30 repetía en lo más alto Javier González mientras que en M30 se imponía Jesús Medrano, en M40 Jorge Areal, en M50 Juan Pravia y en M60 Javier Puente. Por parejas, en la categoría masculina vencía la formada por Beñat Izagirre y Endika Mantecón y en la mixta lo hacían Felisa Ares y Rubén Sánchez.

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