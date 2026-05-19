El equipo cadete masculino del Colegio Leonés pasa a octavos de final del Campeonato de España
Tras vencer 52-65 a Godella de Valencia
El equipo cadete masculino del Colegio Leonés ha pasado a octavos de final del Campeonato de España. Se ha clasificado a la siguiente ronda del Nacional tras vencer 52-65 a Godella de Valencia, en la ronda de dieciseisavos de final.
Los de Rafa Gil dominaron el encuentro en todo momento para lograr imponerse a su rival. El 20 de mayo jugarán a las 19.00 horas contra el mítico equipo de Estudiantes de Madrid.