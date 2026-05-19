El Reino de León cumple su aniversario de plata, en fotos

El estadio Reino de León se inauguró como Nuevo Antonio Amilivia en un partido de fase de ascenso de la Cultural a 2ª División ante el Jerez que sentenció Ibán Espadas (1-0).

En estos 25 años de Reino de León, el mejor momento para el culturalismo se vivió en la temporada 2016-2017, con el ascenso a Segunda División tras 43 años de sequía, de la mano del técnico Rubén de la Barrera, que a la siguiente campaña descendió de nuevo a Segunda División B, denominación por aquel entonces de la actual Primera Federación.

Hay que destacar también el ascenso a Segunda División que se produjo en la temporada 2024-2025, con Raúl Llona como entrenador culturalista. La Cultural certificó el ascenso directo a Segunda División tras un empate que supo a victoria por la gloria de subir a Segunda División (1-1). El gol de Luis Chacón que adelantó a la Cultural en el minuto 41 de la primera parte frente al FC Andorra a la postre significó, tras el gol del visitante Álvaro Peña en los primeros compases del segundo acto, una igualada que hizo historia porque la Cultural regresaba así a la categoría de plata del fútbol español ocho años después de la lograda en la campaña 2016-2017 por los Gallar, Yeray, Toni Villa, Benja y compañía. El club leonés volvió al fútbol profesional por la puerta grande, categoría en la que se mantiene.

Jesús F. Salvadores Las fotos del primer partido de La Cultural contra el Xerez en el estadio Antonio Amilivia, hace 25 años

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