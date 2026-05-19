El Grupo A del Trofeo Colegio Leonés de Minibasket femenino tiene nuevo líder

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

La XXVII edición del Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Femenino disputó de forma la tercera jornada de la fase de clasificación, además de dos partidos aplazados correspondientes a la segunda, teniendo prevista la cuarta jornada, aunque el partido Colegio Leonés San Isidoro-Divina Pastora B se disputará el próximo lunes, a las 19.00 horas), y el Teresianas-Colegio Leonés Jesús Maestro está pendiente de programar, ambos correspondientes al Grupo B, disputándose todos los encuentros en las instalaciones del Colegio Leonés Jesús Maestro.

Tras la disputa de esta jornada el Grupo A registra un nuevo cambio de líder. El Colegio Leonés Corredera releva al Divina Pastora A al frente de la clasificación al no jugar el anterior primer clasificado su partido contra Los Adiles A hasta esta tarde, a partir de las 19.00 horas, lo que puede permitir al Divina Pastora A recuperar el mando del grupo si consigue la victoria.

Agustinas, tercero en la tabla, encabeza el grupo de equipos perseguidores de los dos primeros clasificados, aunque con un partido más disputado que los siguientes clasificados.

Dentro del Grupo B, el Colegio San Claudio se mantiene firme al frente del mismo. Su victoria sobre el Sariegos por 5-0 al no cumplir la norma el equipo derrotado de que todas las jugadoras deberán descansar dos periodos completos, le permite seguir liderando la tabla a pesar de que Los Adiles B también logró la victoria sobre el Divina Pastora B por 3-2 por mejor diferencia en los resultados obtenidos hasta la fecha, siendo de +11 la del líder por +7 la del segundo clasificado, manteniéndose ambos invictos con tres victorias.

Jesuitas B, con una derrota, encabeza el grupo perseguidor en solitario, habiéndose producido un cuádruple empate entre los siguientes clasificados con una victoria y dos derrotas todos ellos al término de la disputa de esta tercera jornada. Este sábado se llegará al ecuador de la primera fase dentro del Grupo B, mientras en el A comenzará a superarse el mismo.