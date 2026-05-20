Stage Internacional en Bretaña con once luchadores leoneses

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Ti Ar Gouren (la Casa de la Lucha en bretón), un histórico y envidiable centro puesto en pie hace ya más de medio siglo en Berrien, Bretaña, sede oficial de la Federación de Luchas Celtas (FILC), acoge esta semana un campamento internacional, organizado por la Federación de Gouren, en el que, junto con los inscritos locales, lo hacen también representantes de Inglaterra, Escocia y León.

La Federación de Gouren ofrece en este campamento vivir una experiencia deportiva abierta a lo internacional, formación y entrenamientos en las Luchas tradicionales Celtas, para luchadores, árbitros y responsables federativos, junto con su disfrute, así como otras actividades ligadas a los Juegos y Deportes Tradicionales, integran el programa previsto del 21 al 24 de mayo.

Una cita deportiva en la que estarán presentes en Bretaña once luchadores leoneses.