Andoni López: «Sólo pensaremos en lo nuestro»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El pasado domingo los jugadores de la Deportiva oían desde el césped la celebración de sus aficionados de los goles en contra de rivales en la lucha por el play off. Sin embargo, no sabían quiénes eran los que marcaban, cómo estaban los resultados, si les servía para meterse en puestos de fase de ascenso, si algún encuentro había acabado. Al finalizar el duelo de Espiñedo acudieron a ver en los teléfonos móviles cómo había ido la jornada y vieron como a última hora el equipo no conquistaba el 5º puesto. Ayer lo contaba Andoni López. El vizcaíno confesaba que había tenido que explicar a más de una persona por qué la Deportiva estaba fuera de la zona de privilegio en un cuádruple empate; qué tiene que pasar en la última jornada para poder jugar el play off; y que el hecho de perder el Pontevedra el pasado domingo había perjudicado al conjunto blanquiazul. Ahora sería 5º, si el cuadro granate no hubiera caído en Santa Cruz.

Andoni López afirmó que la Deportiva debe centrarse en lo suyo, porque de nada sirve echar cuentas, si no se saca adelante el encuentro de El Toralín: «Si dejamos de pensar en lo nuestro, estamos perdidos. Debemos que estar muy centrados, sobre todo los que estemos en el campo, porque tenemos un partido muy difícil el sábado».

DIEZ EMPATES EN CASA

Aunque el Pontevedra sólo ha perdido un partido en casa en toda la Liga y de eso ya hace más de 8 meses, ocupa la zona media de la clasificación en una Liga de partidos jugados como locales, casi igualado con la SDP. Si bien en las últimas comparecencias en casa ha rendido a gran nivel, venciendo y convenciendo contra Deportiva, Barakaldo CF y Bilbao Athletic y empatando contra RC Celta Fortuna, a lo largo del campeonato han sido más los partidos no ganados que los sacados adelante. 7 triunfos, 10 empates y una derrota es el balance en Pasarón de la formación de Rubén Domínguez. En la última fecha se la juega ante el Real Avilés Industrial, que necesita empatar para que su permanencia no dependa de terceros. A la Deportiva le basta una igualada en Pasarón, siempre y cuando saque adelante su propio partido.