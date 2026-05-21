Jony Boxes y Féliz Macías parten favoritos en el Tierra de El Bierzo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Bembibre acogió la presentación de la X edición del Rally Tierra de El Bierzo. La alcaldesa, Silvia Cao, estuvo acompañada por los concejales de Deportes de la villa y de Ponferrada, Jesús Esteban y Eva González, y por el presidente de Médula Sport, Conrado Fernández. El parque cerrado estará en La Rosaleda en Ponferrada. Los tramos son secretos hasta este viernes. En esta edición se suma el de Cabañas Raras al de Bembibre (donde se presentó la prueba), y al de Sancedo. «Le hemos dado una vuelta a los tramos y hay zonas muy atractivas», afirmó Conrado. A las 09.30 horas de mañana arranca desde la carretera de la mina de Losada.

Jony Boxes y Félix Macías son los dos grandes favoritos en la pelea por el triunfo. Se han inscrito 27 equipos. Además, se disputará una nueva jornada de la Copa Micra.