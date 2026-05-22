El Palacio de Exposiciones de León celebra la fiesta del deporte escolar, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El deporte municipal ha celebrado esta tarde su fiesta. La Gala del Deporte Municipal 2026 ha reunido en el Palacio de Exposiciones de León a más de 650 niños y niñas de la ciudad de equipos de prácticamente todas las disciplinas deportivas, un evento organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León a través de las Escuelas Deportivas Municipales.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha sido el encargado de dar la bienvenida a esta gran fiesta del deporte municipal donde ha destacado el trabajo de la Concejalía de Deportes a través de las Escuelas Deportivas en la promoción del deporte escolar.

“Las Escuelas Deportivas constituyen un programa especial para el Ayuntamiento de León y todos los equipos de gobierno, todos los miembros de las corporaciones, lo hemos sentido así y trabajado porque se consolidaran y crecieran. Nuestro objetivo como Ayuntamiento pasa por poner en marcha más escuelas, con más disciplinas, más grupos y mejores competiciones. Asimismo, todos los que conformamos el Ayuntamiento de León trabajamos por mejorar instalaciones y ampliarlas para que las condiciones para practicar deporte sean las mejores”, ha asegurado José Antonio Diez.

Todas las disciplinas deportivas

Ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, fútbol sala, escalada, gimnasia rítmica, tenis de mesa y así hasta completar la práctica totalidad de las disciplinas deportivas que ofrecen las Escuelas Deportivas Municipales se han dado cita en este evento multitudinario que ha contado con la presencia de diferentes autoridades, entre ellas una nutrida representación de la Corporación Municipal con el alcalde y el concejal de Deportes, Vicente Canuria, como anfitriones, así como responsables de multitud de entidades relacionadas con el deporte y el ámbito educativo.

En el transcurso del acto se han entregado los premios a los equipos campeones de los centros escolares que han participado en la Fase Municipal de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de León, llevada a cabo en la ciudad a lo largo del curso 2025/26.

Además, también se ha reconocido la labor de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de León que celebra su 25 aniversario y a los centros escolares Colegio Leonés, Colegio Divina Pastora y Colegio Jesuitas por su impulso y promoción del baloncesto en edad escolar a través de tres torneos en los que participan numerosos equipos de la ciudad.

También se ha distinguido el trabajo de Fernando Morán Alonso, coordinador de las Escuelas Deportivas Municipales durante más de 30 años por su dedicación profesional y su gran trabajo desde los inicios de las Escuelas Deportivas.

El alcalde de León ha querido dar la enhorabuena a todos los escolares premiados. “Gracias a todas las familias que han forjado estos pequeños y grandes deportistas que están llamados a escribir grandes historias en el deporte de nuestra ciudad. Sé que entre nosotros hoy aquí hay grandes figuras del deporte, pero también grandes personas que creen y valoran la deportividad, el trabajo en equipo, el juego limpio y que tan importante como la victoria es el disfrute en el camino y los amigos que te llevas del entrenamiento y la competición. Gracias a todas y todos por acompañarnos hoy aquí y por hacer que León sea una ciudad del deporte”.

Además, se ha referido en su intervención a la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de León, así como a los colegios premiados y a Fernando Morán Alonso.

“Quiero también agradecer por su trabajo y dedicación a Protección Civil, que en la conmemoración del 25 aniversario de su creación, recibe un galardón por el apoyo que siempre presta al deporte y a las competiciones. Sin el voluntariado de Protección Civil muchas de ellas no serían posibles. Mi agradecimiento igualmente para los colegios promotores de torneos locales de baloncesto en la ciudad de León, el Colegio Leonés, el Colegio Divina Pastora y el Colegio Jesuitas, a cuyos responsables quiero mostrar mi gratitud. Y por último, al coordinador cuasi perpetuo de las Escuelas Deportivas, tres décadas ha dedicado Fernando Morán Alonso al deporte base, y su impronta está en todos y cada uno de nosotros”, ha concluido el alcalde.