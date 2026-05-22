Que no sea por que no se intentó

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Este sábado puede ser el fin del curso o el comienzo de una ilusión. Desde las 18.30 horas arranca la última jornada de Liga (horario unificado para los 10 partidos del grupo) y la Deportiva necesita ganar al Bilbao Athletic en El Toralín y esperar otros resultados favorables para poder disputar la semana que viene de nuevo en su estadio la ida de semifinales de la fase de ascenso. La Historia dice que en ninguna de las 8 ocasiones en las que la Deportiva se vio en esta situación logró su objetivo, pero en unas cuantas lo podría haber hecho, porque los resultados de los rivales le favorecieron. Por eso el deportivismo espera que si no se consigue, no sea por no intentarlo; no sea por que la Deportiva no cumplió con su parte ‘del trato’.

Aunque en varias combinaciones la escuadra berciana se clasificaría empatando e incluso perdiendo, todo el mundo está concienciado de que hay que ganar y esperar a que no lo hagan Pontevedra o Real Madrid Castilla o ambos. En cualquier combinación de empates en la que el conjunto ponferradino esté igualado con el lerezano, el 1º sale perdiendo.

Un triunfo con premio de play off también supondría la renovación automática de Nafti al haber conseguido el objetivo. Y un triunfo en general sería igualar la mejor 2ª vuelta de la Deportiva con 40 puntos.

Nafti tiene la baja de Vasco, aunque contará con Erik Morán y Borja Valle. Mientras, Frimpong será duda hasta última hora. Fede San Emeterio podría ser la novedad en el medio y mantenerse en punta Keita y Slavy.

El Bilbao Athletic ha bajado mucho su rendimiento en la 2ª vuelta tras una 1ª en la que estuvo en puesto de play off o rondándolos en muchas jornadas. Incluso cuando se entró en la recta final de los 8 últimos encuentros de campeonato, en la lista de rivales directos de la Deportiva aparecía el cuadro vizcaíno. En la 2ª vuelta, en la que el equipo berciano es líder con 37 puntos, el vizcaíno es antepenúltimo con 18. Es más, de no haber ganado la pasada semana, aún podría haberse visto envuelto en problemas. En esta 2ª parte del campeonato sólo ganó en Tajonar en lo referente a salidas.

Pita el ihabartar Imanol Irurtzun Artola (Comité Navarro), con el que la formación berciana siempre ha perdido: 1-2 contra la Cultural y 2-0 ante el Tarazona hace dos temporadas y 1-3 en la actual frente al Guadalajara. Tiene 37 años y ésta es su 4ª temporada en la categoría.

La derrota 1-0 en la 1ª vuelta en Lezama fue el partido en el que el equipo berciano tocó fondo.

Se espera una gran entrada en el municipal ponferradino.