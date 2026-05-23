San Guillermo tiene tres días para presentar alegaciones por alineación indebida

Publicado por Ángel Fraguas León Creado: Actualizado:

El Comité de Disciplina Deportiva de la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León incoa el expediente, según se lo ha comunicado a los clubes del Esla Rueda y del San Guillermo, tras el recurso presentado por el Esla Rueda por alineación indebida del equipo de Cistierna al haber participado en la Liga de Equipos con la luchadora infantil Adriana Fernández en la categoría senior.

La resolución emitida recoge el recurso presentado por el club Esla Rueda, que solicitaba que se declarase alineación indebida de la luchadora Adriana Fernández, inscrita en categoría Infantil y alineada en Sénior Ligeros femenino, “otorgándole la victoria del encuentro al equipo Club Esla Rueda/Prioro/Los Leones".

Igualmente, el Comité considera que los hechos denunciados “podrían ser constitutivos de una infracción muy grave”, que se encuentra tipificada en el artículo 4.e del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Federación de Lucha Leonesa.

El artículo 3.5 del reglamento considera que los luchadores pueden competir “en el peso de su categoría o en el peso inmediatamente superior”, pero “sin cambiar de categoría en ningún caso”.

Finalmente, el Comité acuerda lo siguiente:

- Incoar expediente disciplinario contra el Club San Guillermo.

- Nombrar instructor del caso a Jesús Sánchez Fernández.

- Dar traslado al club denunciado por alineación indebida, el San Guillermo, para que en el plazo de tres días formule las alegaciones que estime pertinentes.