La SD Ponferradina hace los deberes y jugará el play off de ascenso a Segunda

Los jugadores de la SD Ponferradina celebran su clasificación para el play off de ascenso.ANA F. BARREDO

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva jugará el play off de ascenso a 2ª División. Fue el único de los 4 equipos que tenían 57 puntos que ganó en la última jornada (1-0 al Bilbao Athletic) y acaba la Liga 4ª con 60. Iguala el récord de puntos en una 2ª vuelta y el próximo fin de semana recibirá al filial del Atlético de Madrid, al que visitará una semana después en Alcalá de Henares. Fue el epílogo a una gran 2ª vuelta que merecía algo así.

Fede San Emeterio fue la única novedad en el equipo inicial, en el que se mantuvo la punta formada por Keita y Slavy. Mientras, Jokin Arambarri hizo varios cambios, no actuando la pareja de mediocentros. Además, Galindo debutó en la portería.

La tarde era de radios y aplicaciones móviles. Acababa de empezar el duelo en El Toralín y llegaba el primer alborozo y gritos de “¡Avilés, Avilés!”. Efectivamente, había marcado el 0-1 el cuadro asturiano en Pasarón. Antes de ello la Deportiva ya había tenido dos acciones de ataque en el primer minuto, aunque no llegaron a buen puerto.

Un centro que no llegó a rematar Slavy y un tiro en el que no golpeó bien Calderón precedieron a un remate de Korku desde 50 metros que se fue alto por muy poco. Era el primer aviso bilbaíno. El calor hacía mella y además la deportiva no conseguía imponerse en el juego.

En el minuto 12 llegaba otra buena noticia. El Guadalajara marcaba ante el Castilla. Todo se ponía de cara. Y cara a cara se encontró Andoni con el portero visitante tras un pase picado de Borja Vázquez. No pudo batirle, aunque el colegiado anuló la acción por fuera de juego. En el otro área Prieto se adelantaba a Adrián Pérez para evitar que éste le fusilase. Y el propio Andoni lo intentó desde su campo al ver adelantado a Galindo, pero el balón no cogió puerta por poco.

Rondando la media hora llegaba el 2º del Guadalajara y en El Toralín hacía que el público contuviese la respiración con un tiro que se iba muy cerca de la escuadra.

Un al control del debutante Galindo en una cesión atrás de Duñabeitia la aprovechó Slavy para robar y marcar el 1-0 en el minuto 34 sin oposición. Las cosas aún estaban más de cara, pero antes del descanso el filial madridista recortaba diferencias con el 2-1 de Pol Fortuny. Y en Pasarón el Real Avilés Industrial veía cómo el larguero impedía el 0-2.

En Ponferrada, tras un intento de Slavy y un tiro defectuosos de Fede San Emeterio, se llegaba al descanso. La Ponferradina era 4ª en solitario con 2 puntos de ventaja sobre el Barakaldo CF, que falló un penalti en la prolongación, y 3 sobre Castilla y Pontevedra, los dos damnificados del primer acto.

El 2º período arrancó con una gran ocasión para la Deportiva. Una falta frontal puesta desde el centro del campo por Andoni lo cabeceó Koke y en el punto de penalti, entrando desde atrás, Keita mandó por encima del marco.

Desde Pontevedra llegaba la noticia feliz del 2º tanto del Real Avilés Industrial y el alborozo volvía a El Toralín.

Y un tiro de Calderón rebotaba en un defensa en el minuto 52 y todo el mundo solicitaba penalti por mano. El árbitro lo vio en el VAR tras la tarjeta azul presentada por Nafti y dijo que no había nada.

Una acción en un robo del equipo visitante la acabó solventando la Deportiva cuando de nuevo se contenía la respiración en la grada.

Empezó a sufrir la Deportiva con el paso de los minutos y la pérdida del centro del campo la trató de solventar Nafti dando entrada a Borja Valle 1º, que se situó de extremo izquierdo, y a Frimpong y Pau Ferrer luego.

No tuvo grandes ocasiones el equipo vasco, pero inquietó al pisar bastante el área. Xemi y Jorrín fueron los últimos

El partido acabó en Ponferrada con los deberes hecho por parte de la Deportiva. Sus jugadores se acercaban al banquillo a ver cómo finalizaba la jornada en el grupo I. El Pontevedra recortó diferencias en tiempo de prolongación y su rival se quedaba con 10. Además, la prolongación era de 12 minutos. Llegó el 2-2, pero antes había acabado el partido del Escartín y El Toralín estalló con la clasificación para su equipo para el play off una temporada más.