Diario de León

La Ponferradina pone patas arriba El Toralín tras meterse en play off, en fotos

La Ponferradina cumplió con lo que le exigía su afición al clasificarse para la fase de ascenso tras vencer al Bilbao Athletic.

La Ponferradina cumplió con lo que le exigía su afición al clasificarse para la fase de ascenso tras vencer al Bilbao Athletic.ANA F. BARREDO

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León

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La Ponferradina cumplió con lo que le exigía su afición al clasificarse para la fase de ascenso tras vencer al Bilbao Athletic.

La Ponferradina cumplió con lo que le exigía su afición al clasificarse para la fase de ascenso tras vencer al Bilbao Athletic.ANA F. BARREDO

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La Ponferradina cumplió con lo que le exigía su afición al clasificarse para la fase de ascenso tras vencer al Bilbao Athletic.ANA F. BARREDO

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