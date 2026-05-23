El BF León repite triunfo y se mete en la final por el ascenso

El BF León jugará la final por el ascenso a la Liga Femenina Challenge después de imponerse también en el encuentro de vuelta ante GEiEG por 62-66. Las de Rafa González afrontaban el choque con 16 puntos de renta conseguidos en la ida, pero no se relajaron y, aunque sufrieron algo durante tres cuartas partes del encuentro, un buen último cuarto confirmó su clasificación.

Salían bien las leonesas a la pista, colocando de entrada un esperanzador 2-6 en el marcador en poco más de un minuto. Pero la alegría duraba poco. GEiEG entraba en el partido, cerraba bien en la zona defensiva y se hacía dueño del balón.

A pesar de que al descanso el marcador favorecía a las locales, el BF supo jugar sus bazas y evitar sustos para alcanzar la gran final. Lo hizo sacando a relucir su nivel de juego tanto individual como colectivo y apuntarse también el segundo envite de las semifinales. Su rival apunta a ser el Alcorcón, que superó en la ida al Ibaizabal por 21 puntos.