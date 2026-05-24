La SD Ponferradina ya conoce su libro de ruta en el play off de ascenso

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La RFEF ya ha hecho públicos los horarios de los partidos de las semifinales de la fase de ascenso a 2ª División. Los partidos de ida se jugarán en los estadios de los equipos peor clasificados en la Liga (4° y 5° puesto) este próximo fin de semana, mientras que los de vuelta serán el 5, 6 y 7 de junio en los recintos de los conjuntos que acabaron la Liga mejor clasificados (2° y 3°).

La Deportiva recibirá el sábado 30 de mayo a las 21:00 horas al Atlético Madrileño. El conjunto de Fernando Torres se quedó a 2 minutos de acabar la Liga 2°.

La vuelta se jugará o en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares o en el Cerro del Espino, que tiene más capacidad. Será el sábado 6 de junio desde las 18:30 horas.

El ganador de esta eliminatoria jugará contra el que venza del cruce Europa-RC Celta Fortuna. Si pasasen Deportiva y Europa, el equipo berciano jugaría la ida en Barcelona. Si pasase el conjunto vigués junto con la Deportiva, los de Nafti volverían a jugar la ida en su estadio.