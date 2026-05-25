Fernanda Tapia, jugadora del Bembibre HC, en la preselección de Chile para el Mundial

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

Fernanda Tapia, jugadora del Bembibre HC, ha sido incluida en la preselección de su país natal Chile para disputar el Mundial.

Fer Tapia ha sido uno de los principales argumentos del equipo, siendo un bastión importante como la última defensa de nuestra portería, con acciones a veces espectaculares y otras inverosímiles, convirtiéndose en portera Top de la mejor liga del mundo, la OK Liga Iberdrola.

Esto refrenda el galardón obtenido de la Real Federación Española de Patinaje, que la nombró MVP en el mes de febrero y ayudando al equipo a mantenerse cuando las cosas se pusieron difíciles.

Todo el trabajo realizado durante la temporada está teniendo su premio y tras tres temporadas como Águila, Fer Tapia puede volver a tocar las pistas de un Mundial de selecciones, todo un orgullo para el Bembibre Hockey Club.