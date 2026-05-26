Astorga clausura por todo lo alto el curso de las Escuelas Deportivas

Las Escuelas Deportivas Municipales de Astorga bajaron el telón a un curso ilusionante y de éxitos. Lo hicieron en una jornada de clausura en la que tomaron parte más de 150 jugadores que pudieron disfrutar de un día vibrante de baloncesto, marcado por el compañerismo, la convivencia y también el gran ambiente vivido.

El Pabellón de Deportes Felipe Miñambres fue el principal escenario de esta jornada en la que desde el Ayuntamiento de la capital maragata se volvió a mostrar la buena salud del deporte, empezando por los más pequeños. Entrenadores, familias y aficionados disfrutaron también con los niños y niñas en una fiesta del deporte con el baloncesto como motor.