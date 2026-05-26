Diario de León

BALONCESTO. Con la presencia de 150 participantes

Astorga clausura por todo lo alto el curso de las Escuelas Deportivas

Niños y entrenadores disfrutaron de una jornada de deporte.

Niños y entrenadores disfrutaron de una jornada de deporte.DL

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

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Las Escuelas Deportivas Municipales de Astorga bajaron el telón a un curso ilusionante y de éxitos. Lo hicieron en una jornada de clausura en la que tomaron parte más de 150 jugadores que pudieron disfrutar de un día vibrante de baloncesto, marcado por el compañerismo, la convivencia y también el gran ambiente vivido.

El Pabellón de Deportes Felipe Miñambres fue el principal escenario de esta jornada en la que desde el Ayuntamiento de la capital maragata se volvió a mostrar la buena salud del deporte, empezando por los más pequeños. Entrenadores, familias y aficionados disfrutaron también con los niños y niñas en una fiesta del deporte con el baloncesto como motor.

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