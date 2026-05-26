Otro cambio de líder en el Grupo A

Publicado por R.A. León Creado: Actualizado:

La XXVII edición del Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Femenino encara la recta final de la fase de clasificación con la disputa de dos jornadas de forma consecutiva, la quinta, que se jugó ayer y la sexta, que lo hará mañana, tras haberse jugado la cuarta el pasado sábado, quedando aplazado el encuentro correspondiente al Grupo B entre Los Adiles B y San Claudio, siendo las instalaciones del Colegio Leonés Jesús Maestro el escenario de las dos jornadas como viene siendo habitual a lo largo del torneo quedando después tan solo la última jornada de esta primera fase por jugarse y algún partido aplazado.

Tras la disputa de esta jornada el Grupo A vuelve a registrar un nuevo cambio de líder. El Divina Pastora A recupera el liderato al superar al Colegio Leonés Corredera por canasta-average, contando ambos equipos con cuatro victorias cada uno en otros tantos partidos disputados hasta el momento, comenzando a abrir brecha con el grupo de perseguidores que ahora ocupa Los Adiles A, tercero en la general a dos victorias de los dos primeros clasificados.

Dentro del Grupo B también se produce un relevo al frente de la tabla. Jesuitas N se erige en nuevo líder superando al Colegio San Claudio que no disputó su partido frente a Los Adiles B, ambos invictos después de jugar tres encuentros, y que el vencedor relevará al actual primer clasificado cuando jueguen su encuentro, quedando uno de ellos como único invicto del grupo y con ello primer clasificado en solitario.

Jesuitas B, a pesar de ocupar actualmente el liderato, pasará a ser inevitablemente el segundo o tercer clasificado en función del resultado final que variará la diferencia entre triunfos parciales y derrotas de los dos contendientes.

En este mismo grupo el encuentro que deben disputar el Colegio Leonés San Isidoro y San Claudio, correspondiente a la sexta jornada que se disputará mañana se jugará definitivamente a las 19.00 horas cerrando la jornada.