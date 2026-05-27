La primera edición del torneo MaxLeón Basket convoca a seis equipos y más de 60 jugadores

Los recién creados equipos de femenino y masculino de MaxLeón Basket, junto con la codirectora del torneo, María Gallego, y la presidenta de la Asociación promotora SWAS, Lara Blanco.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León será sede el próximo 30 de mayo, de 10.00 a 14.00 horas, de la primera edición del torneo MaxLeón Basket, una nueva competición de maxibasket, es decir con jugadores mayores de 35 años, que reunirá a seis equipos y más de 60 jugadores en el Pabellón de Puente Castro.

El Ayuntamiento de León se ha comprometido desde el primer momento con esta iniciativa que promueve la salud y el bienestar en una relevante horquilla de población amante de la práctica de este deporte. Por su parte, la Federación de Baloncesto CYL se ha involucrado en el proyecto desde su Área Mujer, ya que está realizando una importante apuesta para motivar a las jugadoras senior y veteranas a volver a las canchas y mantener su vinculación con el deporte.

La competición se organizará en categoría femenina y masculina, con la participación de equipos de consolidada trayectoria. Entre ellos destacan Las Herminias, conjunto formado por jugadoras con más de 25 años de experiencia en las canchas, así como la sección oficial de Veteranos del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada (CDP).

Los recién creados equipos de femenino y masculino de MaxLeón Basket, junto con la codirectora del torneo, María Gallego, y la presidenta de la Asociación promotora SWAS, Lara Blanco.DL

A ellos se suman los equipos visitantes Basketladies y Basketgentleman, procedentes del Club San Ignacio de Torrelodones. El torneo toma el nombre del nuevo club leonés MaxLeón Basket, que estará representado por sus recientemente creados equipos femenino y masculino, reafirmando su apuesta por fomentar el baloncesto en modalidad maxibasket en la provincia.

La iniciativa está promovida y codirigida por Iván Cuesta y María Gallego, y organizada por la Asociación Star Women All Sports (SWAS), comprometida con la promoción del deporte inclusivo y la participación activa en todas las edades.

El evento será de entrada libre, y desde la organización se espera contar con el respaldo de la ciudadanía leonesa para convertir esta primera edición en un referente deportivo y social en la ciudad.