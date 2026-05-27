Samu Conde se convierte en el nuevo entrenador del Ciudad de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El octavo proyecto del Ciudad de Ponferrada en la tercera categoría del baloncesto español, ahora conocida como Segunda FEB, pone su primera piedra con el anuncio de Samuel Conde como primer entrenador. A sus 29 años, el técnico originario de la localidad ourensana de Allariz toma el relevo al frente del conjunto berciano de Oriol Pozo, del que fue ayudante durante las tres últimas temporadas. De esta forma, el preparador gallego asciende dentro de un cuerpo técnico en el que, además, desempeñó funciones de fisioterapeuta. Asimismo, durante las tres anteriores campañas ejerció como técnico en las categorías de formación del club blanquiazul.

Sin duda, la apuesta por el técnico alaricano supone la confirmación de un proyecto continuista, ya que conoce el club después de tres temporadas en las que el cuadro blanquiazul ha crecido notablemente en la parcela deportiva y social. Sin duda, Conde ha sido parte importante de esa evolución que ha llevado al equipo ponferradino a coronar cada una de estas tres campañas accediendo y compitiendo en la primera eliminatoria por el ascenso a la categoría de plata de nuestro baloncesto. Es por ello que Conde conoce bien la idiosincrasia del club, donde ha demostrado una gran implicación durante esta etapa en la que ha compaginado su función en el primer equipo con su indispensable aportación en las categorías inferiores.

Ya lo había hecho en su anterior equipo, Unibasket de Logroño, con el que estuvo en Liga Femenina 2 durante la temporada 2022-2023, última antes de llegar a Ponferrada. Su trayectoria, no obstante, comenzó en su Allariz natal, donde dirigió en las categorías de base masculinas y femeninas entre 2013 y 2020. Durante esta etapa, además, estuvo en selecciones gallegas de formación e inició su trabajo en la Asociación de Baloncesto Alaricano, donde aún ejerce como director de su campus. En 2020, inició su trabajo en la cantera de Basket Coruña, donde permaneció una temporada, y en la 2021-2022 trabajó en la cantera de Saski Baskonia. En 2022 estuvo vinculado con el Cáceres Basket a través de la residencia académico-deportiva del colegio San Antonio.