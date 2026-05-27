Iván Bravo vende la mayoría de sus acciones en la AD Alcorcón

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Agrupación Deportiva Alcorcón, que acabó undécima en el grupo 2 de Primera Federación ha anunciado el refuerzo de su proyecto con la entrada en el accionariado y en el Consejo de Administración de un grupo inversor liderado por el empresario local Antonio Sáez Muñoz y su socio Josu Sáez Guzmán.

Antonio Sáez tiene una fuerte vinculación con el club y con la ciudad, ya que su tío Dionisio Muñoz fue uno de los fundadores y primer presidente del club; y su familia trabajó en la conformación del equipo en sus primeros años. En los últimos tiempos ha sido uno de los principales patrocinadores del club a través de su compañía Lynks y sus empresas tienen tanto un fuerte arraigo en la ciudad del sur de la Comunidad de Madrid como una amplia expansión nacional.

Las acciones han sido adquiridas al accionista mayoritario hasta el momento, Iván Bravo, que en cualquier caso mantiene en su poder un importante paquete accionarial. Bravo tiene vinculación con la Cultural Leonesa y la Academia Aspire de Catar. En las próximas semanas se formalizarán los cambios en el Consejo de Administración, entre ellos el del nombramiento de Antonio Sáez Muñoz como nuevo presidente, en base a la posición de su grupo como nuevo accionista mayoritario de la entidad.