El mejor enduro se vivió en Olleros de Sabero

El Hard Enduro de Olleros de Sabero contó con tres podios tras una jornada de calidad y altas dosis de exigencia sobre dos ruedas.DL

Mikel Armas, Oinatz Goñi y Álvaro del Castillo fueron los triunfadores del Hard Enduro de Olleros de Sabero. Los tres subieron a lo más alto del podio en sus respectivas categorías poniendo la guinda a una prueba que era valedera para los campeonatos de Castilla y León, navarra y Euskadi y que contó con cerca de 40 participantes.

Organizada por el Moto Club Vallisoletano con la colaboración del Ayuntamiento de Sabero y la Federación de Motociclismo de Castilla y León, la prueba de resistencia sobre un trazado igual de espectacular que exigente, vio en la categoría reina como Mikel Armas se apuntaba la victoria de manera clara con un tiempo de 2h32:47. El ganador aventajaba en casi diez minutos a su más directo rival, y único que no perdía vuelta, Miguel Díez. El tercer peldaño del cuadro de honor fue a parar a manos de Enrique Pastor.

Por lo que respecta a la sénior C Álvaro del Castillo decantaba a su favor la balanza en su pugna con David Echevarría al que superaba por tres minutos y medio mientras que Andrés Manuel Moreno era tercero a una vuelta.

Y en Júnior Oinatz Goñi lograba su objetivo de ser el mejor por delante de Ibai Tolosa y Carlos Alcaide a los que aventajó en 3 y 5 minutos respectivamente.