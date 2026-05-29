Atlético Trobajo alevín infantil femenino lucha por hacerse valer en el grupo autonómico
En una liguilla de cinco equipos
El Atlético Trobajo alevín infantil femenino sacó un punto en su visita a Salamanca en un partido muy disputado donde se pudo arrancar una victoria. El calor en Salamanca no benefició a ninguno de los dos equipos. Este fin de semana el club descansa.
En la primera jornada, se venció al Colegios Diocesanos abulense por 7-2, con cuatro goles de Victoria, dos de Jimena y uno de Angela, que ejerció como capitana. Y el próximo partido es en el Rafael Tejerina el domingo día 7 de junio a las 12.30 horas contra el Capiscol burgalés.
Por otro lado, Isabella y Ahinoa han sido llamadas para entrenar con la selección de Castilla y León sub-13. De momento van a ser entrenamientos hasta hacer la convocatoria. Es un reconocimiento al trabajo diario.