Atlético Trobajo alevín infantil femenino lucha por hacerse valer en el grupo autonómico

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Atlético Trobajo alevín infantil femenino sacó un punto en su visita a Salamanca en un partido muy disputado donde se pudo arrancar una victoria. El calor en Salamanca no benefició a ninguno de los dos equipos. Este fin de semana el club descansa.

En la primera jornada, se venció al Colegios Diocesanos abulense por 7-2, con cuatro goles de Victoria, dos de Jimena y uno de Angela, que ejerció como capitana. Y el próximo partido es en el Rafael Tejerina el domingo día 7 de junio a las 12.30 horas contra el Capiscol burgalés.

Por otro lado, Isabella y Ahinoa han sido llamadas para entrenar con la selección de Castilla y León sub-13. De momento van a ser entrenamientos hasta hacer la convocatoria. Es un reconocimiento al trabajo diario.