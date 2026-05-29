El BF León quiere encarrilar la eliminatoria final en la ida en casa

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El BF León jugará la final por el ascenso a la Liga Femenina Challenge a doble partido contra el conjunto del sur de la Comunidad de Madrid del Esco Grupo Femenino Alcorcón, después de imponerse en la eliminatoria de semifinales al GEiEG Parcisa catalán en ambos encuentros.

El primero de los duelos se disputa este sábado 30 a las 20.30 horas en el leonés Palacio de Deportes Urbano González Escapa. La vuelta será el próximo sábado 6 de junio a las 19.30 horas en la pista central del Pabellón La Canaleja, ubicado en la ciudad del área metropolitana de la capital del Reino de España.

Si BF León es capaz de jugar como lo hizo en la anterior ronda, las posibilidades de ascenso son reales para un equipo que puede hacer grandes cosas si se concentra en el objetivo final.