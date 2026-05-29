Luis Puertas pretende colocar la barrera al Villa de Aranda

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Abanca Ademar despide la temporada 2025-2026 en el Polideportivo Santiago Manguán contra el equipo local de Villa de Aranda, capital de la Ribera del Duero burgalesa y conocida por sus bodegas y los excelentes caldos que allí se elaboran.

El equipo marista busca la victoria para dejar un buen sabor de boca tras la última derrota contra el Atlético Valladolid. De un rival castellano a otro.

El Villa de Aranda ya está salvado matemáticamente tras los resultados de la 29ª jornada pero querrá despedirse con un triunfo de una afición que es de las mejores que se pueden encontrar por los campos de Asobal y que llena su pabellón cada dos fines de semana. Será la despedida del club leonés (no todos en el campo) para Saeid, Adri Fernández, Darío Sanz, Sergio Sánchez, Rodri Pérez y Samu Saiz.