Fernando Torres: «La Deportiva es un rival durísimo"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Fernando Torres busca su primer gran éxito en su corta carrera como entrenador y llevar al filial por primera vez al fútbol profesional después de más de un cuarto de siglo ausente.

Sobre cómo llega el Atlético, el técnico fuenlabreño afirmó: «Venimos de hacer un fran derroche de energía e ilusión, sobre todo en casa. Esta temporada han pasado muchas cosas positivas con las que nos tenemos que quedar, como que 10 de nuestros jugadores hayan debutado en el primer equipo, algo fundamental para un conjunto de cantera. Salvo en las primeras 4 jornadas, también hay que destacar que el equipo ha estado en puestos de play off en todas las jornadas. El equipo ha ido a más a medida que ha avanzado la temporada y eso es muy bueno para encarar lo más bonito de la temporada, que es el play off. Es el premio a un gran curso».

Sobre la Ponferradina, ‘El Niño’ dijo esto: «Es un rival durísimo, como todos los que nos podían haber tocado. Ha hecho una gran 2ª vuelta, siendo el equipo más en forma del campeonato en su grupo. Eso dice mucho a su favor. Tenemos que ser fieles a lo que nos ha traído hasta aquí y seguro que va a ser una eliminatoria muy bonita».

ENTRADA

Se espera la presencia en El Toralín de no menos de 8.000 aficionados (vendidas 6.987 entradas), si la mayoría de los Protectores pueden acudir. Hay una marcha de hinchas prevista para llegar al estadio a las siete y media.