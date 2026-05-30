Sigue en directo el partido Ponferradina-Atlético Madrileño
SD Ponferradina
En directo
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Atlético Madrileño
A punto de rematar Slavy
El jugador deportivista estuvo cerca de poner en peligro al filial rojiblanco.
Nuevo fuera de juego de los locales
Los de Nafti están cayendo en la trampa de los visitantes con su defensa adelantada.
Ocasión para la SD Ponferradina
La tuvo Calderón aunque su lanzamiento salió alto.
Pausa de hidratación
Se detiene el juego unos minutos para que los jugadores puedan hidratarse.
Saque de esquina para el Atlético Madrileño
Lo saca Julio Díaz. Toca Andrés Prieto y luego Koke que envía al terreno de juego visitante.
Tarjeta amarilla para Borja Valle
La tercera para la SD Ponferradina.
Fuera de juego de Slavy
Por un par de metros del jugador blanquiazul.
La SD Ponferradina pide el VAR
Reclama que la acción puede ser castigada por tarjeta. La ve el árbitro y considera que no hubo más que la falta.
Borja Vázquez en el suelo
Se queja el jugador de la SD Ponferradina por un golpe en el rostro. Sus compañeros reclaman al colegiado amarilla para el rival que impactó con él.Juego parado con Borja Vázquez atendido sobre el césped.
Tarjeta amarilla a Borja Vázquez
Por una entrada a un rival. Protesta el propio jugador deportivista al árbitro al considerar que no es merecedor de ella.
Amarilla a Arnau y luego a Nafti
La tarjeta para el jugador del Atlético Madrileño por una dura entrada y al entrenador de la SD Ponferradina por protestar.
Se cumple el primer cuarto de hora
Juego intenso de los dos equipos con algún roce entre los jugadores que no pasa a más.
Saque de esquina a favor de la SD Ponferradina
Saca Calderón. Recupera el Atlético Madrileño. Corta luego bien Borja Vázquez para evitar males mayores.
El partido aumenta en intensidad
Tras unos inicios en los que ninguno de los dos equipos arriesgó, la intensidad ha ido en aumento y con ello las llegadas al área rival.
Ocasión para el Atlético Madrileño
Responden los rojiblancos en una jugada de Iker Luque que remataba Llorente sin que el balón encontrara el camino al fonde de las mallas de los ponferradinos.
Fuera de juego de Ger Nóvoa
La tuvo el jugador de la SD Ponferradina aunque la jugada quedaba invalidada por posición antirreglamentaria.
Partido de ida y vuelta
Los dos equipos comienzan con ganas y buscando hacerse con el control del partido.
Comienza el partido en El Toralín
Saca desde el centro del campo el Atlético Madrileño.
Ya hay onces confirmados
SD Ponferradina: Prieto, Ger Nóvoa, Undabarrena, San Emeterio, Calderón, Slavy, Borja Valle, Koke, Borja Vázquez, Andoni López y Esquerdo.
Atlético Madrileño: Esquivel; Boñar, Julio, D. Martínez, Puric, Bellotti, Rayane, Javi Serrano, Iker Luque, Arnau y R. Llorente.
Primer asalto del play off
El play off de ascenso a 2ª División arranca hoy y lo hace con la presencia de la SD Ponferradina, que recibe al filial del Atlético de Madrid en El Toralín. El conjunto blanquiazul logró lo que parecía imposible, sumando en menos de 5 meses 11 puntos más que el Zamora CF, 14 más que el RC Celta Fortuna, 15 más que el Pontevedra, 16 más que el Real Madrid Castilla, 22 más que el Bilbao Athletic y 24 más que el Racing de Ferrol.