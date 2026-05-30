Sigue en directo el partido Ponferradina-Atlético Madrileño

Publicado por M. Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

39 A punto de rematar Slavy 21:41 30/05/2026 21:41 30/05/2026 El jugador deportivista estuvo cerca de poner en peligro al filial rojiblanco.

37 Nuevo fuera de juego de los locales 21:39 30/05/2026 21:39 30/05/2026 Los de Nafti están cayendo en la trampa de los visitantes con su defensa adelantada.

35 Ocasión para la SD Ponferradina 21:38 30/05/2026 21:38 30/05/2026 La tuvo Calderón aunque su lanzamiento salió alto.

31 Pausa de hidratación 21:33 30/05/2026 21:33 30/05/2026 Se detiene el juego unos minutos para que los jugadores puedan hidratarse.

30 Saque de esquina para el Atlético Madrileño 21:32 30/05/2026 21:32 30/05/2026 Lo saca Julio Díaz. Toca Andrés Prieto y luego Koke que envía al terreno de juego visitante.

28 Tarjeta amarilla para Borja Valle 21:30 30/05/2026 21:30 30/05/2026 La tercera para la SD Ponferradina.

25 Fuera de juego de Slavy 21:28 30/05/2026 21:28 30/05/2026 Por un par de metros del jugador blanquiazul.

23 La SD Ponferradina pide el VAR 21:26 30/05/2026 21:26 30/05/2026 Reclama que la acción puede ser castigada por tarjeta. La ve el árbitro y considera que no hubo más que la falta.

22 Borja Vázquez en el suelo 21:23 30/05/2026 21:25 30/05/2026 Se queja el jugador de la SD Ponferradina por un golpe en el rostro. Sus compañeros reclaman al colegiado amarilla para el rival que impactó con él.Juego parado con Borja Vázquez atendido sobre el césped.

20 Tarjeta amarilla a Borja Vázquez 21:23 30/05/2026 21:23 30/05/2026 Por una entrada a un rival. Protesta el propio jugador deportivista al árbitro al considerar que no es merecedor de ella.

18 Amarilla a Arnau y luego a Nafti 21:21 30/05/2026 21:21 30/05/2026 La tarjeta para el jugador del Atlético Madrileño por una dura entrada y al entrenador de la SD Ponferradina por protestar.

15 Se cumple el primer cuarto de hora 21:18 30/05/2026 21:18 30/05/2026 Juego intenso de los dos equipos con algún roce entre los jugadores que no pasa a más.

14 Saque de esquina a favor de la SD Ponferradina 21:17 30/05/2026 21:17 30/05/2026 Saca Calderón. Recupera el Atlético Madrileño. Corta luego bien Borja Vázquez para evitar males mayores.

10 El partido aumenta en intensidad 21:12 30/05/2026 21:12 30/05/2026 Tras unos inicios en los que ninguno de los dos equipos arriesgó, la intensidad ha ido en aumento y con ello las llegadas al área rival.

07 Ocasión para el Atlético Madrileño 21:11 30/05/2026 21:11 30/05/2026 Responden los rojiblancos en una jugada de Iker Luque que remataba Llorente sin que el balón encontrara el camino al fonde de las mallas de los ponferradinos.

07 Fuera de juego de Ger Nóvoa 21:10 30/05/2026 21:10 30/05/2026 La tuvo el jugador de la SD Ponferradina aunque la jugada quedaba invalidada por posición antirreglamentaria.

04 Partido de ida y vuelta 21:05 30/05/2026 21:06 30/05/2026 Los dos equipos comienzan con ganas y buscando hacerse con el control del partido.

Comienza el partido en El Toralín 21:03 30/05/2026 21:04 30/05/2026 Saca desde el centro del campo el Atlético Madrileño.

Ya hay onces confirmados 20:08 30/05/2026 20:19 30/05/2026 SD Ponferradina: Prieto, Ger Nóvoa, Undabarrena, San Emeterio, Calderón, Slavy, Borja Valle, Koke, Borja Vázquez, Andoni López y Esquerdo.

​Atlético Madrileño: Esquivel; Boñar, Julio, D. Martínez, Puric, Bellotti, Rayane, Javi Serrano, Iker Luque, Arnau y R. Llorente.