Todas las fotos del ambiente de gala en el Bierzo para ver a la Ponferradina contra el Atlético Madrileño

Ponferrada vistió sus mejores galas, en azul y blanco. No podía ser de otra manera. La ocasión tan especial hizo vibrar a toda la ciudad a lo largo de una jornada en la que el fútbol tiñó de los colores de la SD Ponferradina todas las calles de la capital del Bierzo. Y por la tarde-noche El Toralín. Allí la afición no le falló al equipo en su reto por alcanzar el ascenso al fútbol profesional. No se pudo acabar con la guinda del triunfo, pero lo que sí quedó claro es que toda la ciudad está volcada con su club. En el estadio además de una presencia superior a los 7.000 aficionados, también se dieron cita, entre otros, Magín que este año se retira con su bombo y que durante tantos años ha animado a los clubes de la provincia, y a la Deportiva con un cariño especial. Enrique Cerezo encabezó la representación del Atlético de Madrid en un palco en el que José Fernández Nieto fue el anfitrión.

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