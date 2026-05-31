Cristina Martínez: «He vivido diez años maravillosos en el Deportivo y alguno más en el fútbol»

Cris es manteada por sus compañeras con las que ha compartido tantas horas de entrenamientos, partidos y sueños.RC DEPORTIVO

Cristina Martínez 'Cris' verá desde ahora al 'su' Deportivo desde la grana. La gran capitana blanquiazul dice adiós como jugadora. Se va dejando huella en un club al que la maragata llegaba en el año 2016 y con el que ha logrado dos ascensos a la élite.

—¿Cómo vives estos días?

—Con una sensación de tristeza y felicidad a la vez. Mirando hacia atrás he vivido muchas cosas con el Deportivo, jugando, entrenando... Pero al final he tenido que tomar esta decisión para poder disfrutar de otras cosas.

—¿Con qué recuerdos, buenos y malos, te quedas?

—En el lado positivo con los dos ascensos vividos y aquel año en Primera que por el covid-19 no pudimos seguir haciendo historia. Los malos es mejor olvidarlos. Lo importante es quedarse siempre con lo positivo y con la gente que conoces.

—Hablando de tu futuro, ¿te ves entrenado o haciendo otras dentro de este deporte?

Ahora es cierto que quiero descansar. Pero lo cierto es que nunca me he visto como entrenadora ni como integrante de un cuerpo técnico. Eso sí, el club se ha portado siempre muy bien conmigo y todo sería sentarse, hablar, valorarlo y encontrar una figura para poder seguir vinculada al Deportivo.

—¿Te imaginabas cuando eras una niña o adolescente que ibas a llegar hasta aquí siendo una leyenda en el Deportivo?

Para nada me lo imaginaba. Yo jugaba con mis amigas en Astorga en un equipo muy humilde compitiendo contra rivales de capitales de provincia, pero para nada me imaginaba haber disfrutado diez años en el Deportivo y con todo lo vivido.

—¿Desde que llegaste al club gallego, ¿han cambiado muchas cosas en el fútbol?

—Evidentemente en estos años han cambiado muchas cosas. El fútbol femenino sigue avanzando. Hay que invertir en el fútbol femenino y dar oportunidades a las niñas, enseñarlas desde pequeñas a practicar este deporte. Cuando llegué al Deportivo no había ninguna jugadora profesional y ahora lo somos todas. Entrenamos en mejores campos, instalaciones y poco a poco te van dando más facilidades para que puedas centrarte en el fútbol.

—¿Sigues el fútbol leonés?

—Lo sigo. Al final, además del Santa Ana, yo jugué también en el León FF. Ahora sigo al Olímpico y al Club Astorga Femenino. Hay cosas que mejorar para dar facilidades a las niñas. Yolanda Chamorro ha hecho mucho por el fútbol femenino en León. Espero que siga saliendo gente que apueste por ello.

—¿Cómo han sido estos últimos meses?

—La mayoría de la temporada he estado fuera porque he estado de baja. Eso sí, cuando he podido he ido a ver a mis compañeras y apoyarlas. En estos últimos tres meses me he reincorporado a los entrenamientos y a la dinámica del grupo. Y estoy muy feliz.

—¿Te ha quedado algún sueño por cumplir?

—En su momento cuando todo esto empezaba en España es cierto que muchas compañeras se iban becadas a Estados Unidos. Me quedó la sensación de haber probado eso. Pero tal vez si me hubiera ido no hubiera vivido lo que viví en el Deportivo.