Diario de León

ATLETISMO. Noé Redondo, Gonzalo Barrientos, Alba Morchón y Verónica Robla

Cuatro campeones en el Desafío Trail Valcesar

El Desafío Trail Valcesar de Valdepiélago sumó una edición sobresaliente.

El Desafío Trail Valcesar de Valdepiélago sumó una edición sobresaliente.LORENZO TASCÓN

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

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Noé Redondo, Alba Morchón, Gonzalo Barrientos y Verónica Robla inscribieron su nombre en el cuadro de honor del Desafío Trail Valcesar celebrado en Valdepiélago. La prueba, valedera para la Copa Diputación, contó con dos distancias competitivas. En la más larga, la de 24 kilómetros, Noé Redondo se llevaba el gato al agua cruzando en primera posición la meta con un tiempo de 2h42:13 y aventajando en poco menos de nueve minutos a su más inmediato perseguidor, y a la postre segundo, Juan Mallo. La tercera posición era para Sergio García.

En la categoría femenina, el triunfo le correspondía a Alba Morán que, con un crono de 3h39:23, superaba en tres minutos a María Rodrigo y en nueve a Maite Morán. Por lo que respecta a los 15 kilómetros, el cuadro de honor masculino tuvo como inquilinos a Gonzalo Barrientos, Javier Rubio y Adrián Rodríguez. Y en féminas a Verónica Robla, Tuta Andreia-Ionela y Clara Rubio. Y con una organización notable y una gran labor por parte de los voluntarios.

LORENZO TASCÓN

LORENZO TASCÓN

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