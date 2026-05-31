San Guillermo se impone al Valle del Curueño

Publicado por Álvaro Quiñones León Creado: Actualizado:

El San Guillermo de Cistierna se ha impuesto por 33-19 al Valle del Curueño en la gran final de la Liga de Equipos de lucha leonesa, disputada en un luchódromo de la capital leonesa lleno hasta la bandera con casi 400 personas disfrutando de este deporte autóctono.

En la base, los cisternienses se impusieron tanto en la primera como en la segunda vuelta por un marcador de 9-6, para un total de 18-12 a su favor. Grandes combates entre los luchadores de los tiempos venideros, que hacen pronosticar un futuro venturoso y con regeneración para la lucha leonesa.

En sénior femenina fueron todos los puntos para las luchadoras que hoy competían como locales (San Guillermo), con un 6-0 a su favor. Beatriz Riaño y Edili García fueron las más destacadas, mientras que Rebeca Martínez sobresalió entre las competidoras del Valle del Curueño. La contendiente razón de alineación indebida hace unas semanas ya no luchó en sénior, sino en su categoría infantil.

Respecto a la sénior masculina, 4-4 fue el resultado de la primera vuelta y 5-3 el de la segunda, para un total de 9-7 a favor de San Guillermo, la categoría con un resultado más apretado y parejo entre ambos equipos. David Riaño desempeñó un excelente papel por parte de los de Cistierna, lo mismo que hizo Ricardo Marcos para el Valle del Curueño, logrando derrotar a Florian Yugueros, uno de los luchadores más importantes.

Tras los combates, se llevó a cabo la entrega de trofeos a los cuatro equipos que han competido este fin de semana, con el siguiente resultado: 1º San Guillermo, 2º Valle del Curueño, 3º Aluches Tierra de León y 4º Bernesga.

Ahora ya se piensa en la Liga de Verano, que comenzará el 14 de junio en Camposagrado, para a continuación viajar hasta Quintana de Rueda el próximo 11 de julio.

Tribunal del Deporte

El equipo Esla Rueda/Prioro/Los Leones no está de acuerdo con la resolución del Comité de Disciplina de la Federación de Lucha Leonesa y su decisión de estimación solo parcial de su recurso por alineación indebida del San Guillermo hace unas semanas, por lo que acudirá con su reclamación al Tribunal del Deporte de Castilla y León con sede en Valladolid. Lo que allí se decida puede cambiar y dejar sin validez lo acontecido durante este fin de semana, o, por otro lado, dejar todo como está, sin modificación.